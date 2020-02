Minifestivalen »Kommunerock« flytter ud af sommerferieaktiviteterne. Nu er der planlagt familiefestival senere i august. Her er vi en ekstrem varm dag i august 1982, hvor det populære band Zurisana spillede. Guitaristen Jens Runge ses som den høje, unge mand med bar overkrop, og mange danske musikere har gode minder fra Bjerre Strand. Foto: Steen Wrem

Rocken river sig løs af feriebåndet

Fredensborg - 18. februar 2020 kl. 05:11 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Traditioner er gode, så længe de har opbakning. Siden 1980'erne har der - med nogle udfald - været »Kommunerock« på Bjerre Strand som en del af de kommunale sommerferieaktiviteter.

Men nu er det slut med at sætte scenen op den sidste weekend i skoleferien og vente på, at områdets amatørbands indtager scenen. I de seneste år har tilslutningen fra musikerne været dalende, og derfor har arrangøren valgt at gentænke arrangementet.

- I 1990'erne var der et helt andet levende musikmiljø i Humlebæk med masser af unge, der troede, at de ville få det store gennembrud. Det ser vi ikke i nær så stor grad, og de voksne bands synes, at det er for meget at øve op til slutningen af sommerferien. Ved at rykke til senere på august håber vi, at det bliver lettere at tiltrække nogle færre, men bedre bands, forklarer Søren Spies, der er formand for foreningen Kultur3050.

18.000 kroner i tilskud Kulturudvalget har netop sagt ja til at give et tilskud på 18.000 kroner til en familievenlig eftermiddag i slutningen af august, hvor der stilles en scene med lydmand til rådighed for 3-4 lokale orkestre og et større navn som et trækplaster.

Ideen er samtidig, at det »gamle« Kommunerock under det nyere navn Humlerock kan varme op til en anden festival, der går under navnet »Danmark Dejligt Humlebæk«. Konceptet for »Danmark Dejligt«- koncerterne er et mere ældre og voksent publikum, og når Humlerock klinger af ved 16-tiden, kan »Danmark Dejligt Humlebæk« tage over og fortsætte festen ud på de små timer. Endnu er det ikke afklaret, om det sene program på Bjerre Strand bliver til noget, men Humlerock løsrevet fra de kommunale sommerferieaktiviteter bliver gennemført med det klare mål at skabe en styrket årlig dag med musik på Bjerre Strand, fastslår Søren Spies.