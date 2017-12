Se billedserie Teaterforeningen Madam Mangor eksperimenterede i 2012 for første gang med Laterna Magica, hvor et teaterstykke på scenen spiller sammen med optagelser, der er lavet på forhånd. Det blev en stor succes (billedet), og Laterna Magica bliver også brugt i næste års Robin Hood. Foto: Lars Skov

Robin Hood rykker ind i slotshaven

Fredensborg - 13. december 2017 kl. 19:12 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kulturudvalget har givet 150.000 kroner i tilskud til teaterforestillingen »Robin Hood«, som Teaterforeningen Madam Mangor sætter op i slutningen af måneden.

- Nu går vi i gang med forberedelserne. Og nej, der er ikke mange, der ved, at Robin Hood har været inde ved Hidsepladsen, som blev brugt til at hidse hundene op, inden parforcejagterne, fortæller Thomas Malling, der har skrevet manuskriptet og bliver instruktør på forestillingen med Jane Wessely som scenograf.

På den måde er det faste hold på plads forud for forestillingen, hvor Teaterforeningen Madam Mangor som altid kombinerer professionelle kræfter med områdets dygtige amatørskuespillere. Det sker samtidig i en kombination mellem film og teater, Laterna Magica. Dette års forestilling kommer til at handle om naturen og vores manglende evne til at passe på den. Frygt ikke, lyder det også, fordi det bliver ingen dommedagsprofeti. Tværtimod er det en forestilling fyldt med håb og ikke mindst komik.

- Vores jordklode er jo truet, hvis vi ikke gør en indsats, og Madam Mangor vil gerne gøre lidt af det, vi kan - lave komedie. Vi vil bruge figurerne i Robin Hood med Lady Marian og den onde sherif til at fortælle en historie om naturen, men også om kærlighed. De voksne skal bare tage børnene med, og de kan være helt rolige, fordi det bliver også en forestilling for de voksne, lover Thomas Malling og fortæller, at teaterholdet vil angribe emnet med humor.

Med 150.000 kroner fra Fredensborg Kommune og fondsstøtte er Teaterforeningen Madam Mangor nu oppe på at have 240.000 kroner til Robin Hood. Budgettet er cirka 600.000 kroner, heraf skal godt 200.000 kroner dækkes af billetindtægter og cafesalg.

- Så vi skal ud for at søge flere fonde, lyder det fortrøstningsfuldt.

Teaterforeningen Madam Mangor lavede i 2016 en cabaret, »Det er sommer, det er sol og...«. Forestillingen gik for fulde huse, og det betød, at Teaterforeningen Madam Mangor kunne notere sig et lille overskud og ikke mindst forudbestillinger på forestillingen »Robin Hood«.