At løbe i skoven er sundt, og det behøver ikke være så mudret som motionsløbet Mandehørm, der i mange år havde løbsstart nær Fredensborg. Foto: Allan Nørregaard

Rigtige mænd har tabt sig i skoven

I hvert fald har Partnerskabet Gang i 2019 modtaget en bevilling på 120.000 kroner fra TrygFonden, som de har brugt på at etablere det sundhedsfremmende tilbud til mænd i kommunen, »Rigtige mænd i Naturen«.

Et forløb strækker sig over en periode på små 12 uger med 20 møder, hvor der enten trænes, laves mad, gås en tur eller noget fjerde. Mødestederne varierer også, og Dageløkke Skov og Knurrenborg Vang er for eksempel blevet benyttet,