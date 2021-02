Rigspolitiet klar med svar: Så mange deltog i omdiskuteret undersøgelse

Det er Epinion, der har lavet undersøgelsen for Rigspolitiet. Foto: Kim Rasmussen

Mange læsere har spekuleret i, hvordan Rigspolitiets Tryghedsundersøgelse er udarbejdet. Nu svarer politiet.

Fredensborg - 04. februar 2021 kl. 15:37 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Rigspolitiets Tryghedsundersøgelse, der udkom i 2020, konstaterede, at boligområdet Islandshøjparken/Nivåhøj i Nivå er det kvarter i Danmark, hvor færrest beboere føler sig trygge. I debatten undrede læsere sig over, hvordan det kunne være muligt, at kun 53,5 procent svarede, at de er trygge i deres nabolag. Flere satte spørgsmålstegn ved undersøgelsens validitet: Hvem er blevet spurgt? Hvor mange har deltaget? Ja, hvordan er den overhovedet blevet til? Det er naturligvis væsentlig information at bringe ind i debatten, og derfor kontaktede Frederiksborg Amts Avis den 11. januar 2021 Rigspolitiet for at få en afklaring. Tirsdag kom svaret så.

- I forbindelse med Rigspolitiets Tryghedsundersøgelse for 2019 blev der udsendt invitation til at deltage i undersøgelsen den 12. juni 2019 til 675 borgere i Nivåhøj/Islandshøjparken. Heraf svarede 293 borgere i perioden fra den 12. juni til 19. september 2019, lyder det i mailen fra myndigheden, der forklarer, at der er anvendt en repræsentativ stikprøve udtrukket blandt borgere på 15 år eller derover på baggrund af CPR-registret.

I mailen redegør Rigspolitiet desuden for undersøgelsens repræsentativitet. For at sikre, at deltagerne er repræsentative for beboerne i Islandshøjparken/Nivåhøj, er der foretaget en såkaldt vægtning af besvarelserne. Det betyder, at alle besvarelserne ikke indgår med lige stor værdi i det samlede resultat. Svarene er vægtet således, at de er repræsentative på parametrene køn, alder, familiens sammensætning, herkomst - dansk eller indvandrer/efterkommer af indvandrer - og familieindkomst.

Ifølge Rigspolitiet er der desuden et paneldesign for stikprøven baseret på den såkaldte SAMU-model. På den måde roterer deltagerne i undersøgelsen, således at en andel af stikprøven også indgår i den stikprøve, som blev udtrukket året før. Formålet med det er at reducere den statistiske usikkerhed i undersøgelsens resultater.

Rigspolitiets Tryghedsundersøgelse er udført af analysefirmaet Epinion. Ifølge politiet er der ikke gennemført nogen tryghedsundersøgelse 2020 på grund af besparelser.