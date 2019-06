I Fredensborg Kommune er der 55 store hesteejendomme, og politikerne diskuterer nu muligheden for, at kommunen kan være fødselshjælper for et stort ridecenter, der kan rumme internationale stævner. Men hvor ofte er behovet - og skal der være permanente tilskuerpladser? Nu skal det undersøges nærmere. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Ridecenter til 6.000 publikummer? Kæmpe hesteprojekt stritter lidt

Borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) var næsten nået videre til næste sag, da Ulla-Hardy-Hansen (K) lod forstå, at hun havde nogle bemærkninger til den forrige. Byrådet endte knap et kvarter senere med at godkende, at der bliver brugt 200.000 kroner på at belyse, om der kan laves et ridecenter med plads til 4.000-6.000 publikummer i Fredensborg Kommune.

200.000 kroner skal bruges på at lave et forslag til Danmarks største ridecenter, vedtog byrådet før sommerferien.

