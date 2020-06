Ridebane genopstår ved Fredensborg Slot

Gennem de seneste år har Slots- og Kulturstyrelsen derfor haft mulighed for at genskabe slottets ridebane, der stammer fra 1720 samt dele af den tilstødende stald. Ridebanen vil i fremtiden blive brugt af både Den Kongelige Stald-Etat, Garderhusarregimentet og den kongelige familie.

For nogen tid siden prøvede et par af Stald-Etatens hvide kladruberheste for første gang ridebanen, der lever op til de internationale mål for en dressurbane nemlig 20 gange 60 meter. Med inspiration fra gamle malerier er der nu udformet et lavt rødmalet træhegn omkring banen, der er omgivet med en græsrabat og en bøgehæk.