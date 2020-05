Renere vand og flere fisk i åen

Der skal fortsat arbejdes med at gøre vandløb generelt og herunder Usserød Å renere og sundere for fiskene. Der er også et par steder hvor der har været en lille tilbagegang. Derfor samarbejder Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg Kommune fortsat for at forbedre miljøet i åen, og for at kunne leve op til kravene fra staten, fortæller Fredensborg Kommune.