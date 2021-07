I alt blev der stjålet våde varer for 3,8 millioner kroner ved indbruddet i Fine Wines i Kokkedal. Nu er der faldet dom i sagen.Foto: Ann-Sophie Meyer

Ren Olsen-banden: Her første dom i sagen om vanvittigt champagne-kup

Første del af sagen om absurd store mængder stjålen champagne er nu afsluttet. Straffen til den mand, hvis lager indeholdt champagne for 600.000 kroner, er ganske mild. Men det er der en særlig grund til.

Fredensborg - 18. juli 2021 kl. 10:13 Af Thomas Kellermann Kontakt redaktionen

Der står måske et par maskiner. Redskaber. Vejsalt. Det, man kunne forestille sig, der ville stå på et lager. Og når ja, champagne for 600.000 kroner.

Det var tilfældet for en 27-årig mand. Han var tiltalt for hæleri, efter der på hans lager var foretaget ransagning og fundet champagne i store mængder og dyre domme. Champagnemængden talte blandt andet mærkerne Dom Perignon, Krug og Cristal. Og selv om der var nok champagne til at fylde en yacht eller blive brugt som rekvisitter i adskillige, ekstravagante musikvideoer, forklarede den 27-årige i retten, at han ikke vidste, at han havde det på sit lager.

- Sigtede kunne godt lægge 2 og 2 sammen og vidste godt, at når den var så billig, var det nok, fordi den var stjålet, men han vidste ikke på daværende tidspunkt, at den stod hjemme på hans lager, lyder det således i en domsafsigelse fra retten i Helsingør. Det, at »den var så billig« handler om, at den 27-årige købte to flasker champagne af en anden mand, som den sigtede kendte.

I domsafsigelsen fremgår det videre af forklaringen, at denne mand »spurgte sigtede, om han måtte komme ud og få opbevaret nogle ting, fordi han skulle købe hus. På daværende tidspunkt vidste sigtede ikke, at det drejede sig om champagnen«.

Vigtig brik i sagen Ikke desto mindre var den 27-årige tiltalt for hæleri af særlig grov beskaffenhed. Anklagen lød blandt andet, at han i forening og efter forudgående aftale med andre havde »modtaget eller skaffet sig eller andre del i udbytte, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse (...) uagtet at de vidste eller bestemt måtte formode, at champagnen stammede fra indbruddet i Fine Wines«. Dog handlede denne sag »kun« om mængden af champagne for 600.000 kroner. Det samlede beløb, der blev stålet for på Fine Wines i Kokkedal i efteråret 2020, lød på 3,8 millioner kroner.

Den 27-årige kunne i sin forklaring fortælle om den anden mand, der havde placeret champagnen, og andre, som ikke fremgår af domsafsigelsen, da sagerne mod parterne behandles individuelt. Han kunne altså give et indblik i det, som den anden mand havde beskrevet som et »Olsenbanden-kup«. Og det var formildende, da der »af tiltalte er givet oplysninger, som er afgørende for opklaringen af strafbare handlinger begået af andre«.

Blandt andet derfor lød dommen på otte måneders betinget fængsel. Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis den 27-årige ikke begår noget strafbart inden for et år.

