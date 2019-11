Reitan Ejendomsudvikling står parat til at opføre en ny Rema i Nivå Centret, når lokalplanen er vedtaget. Her er det Rema 1000 i Kokkedal, der ses på billedet. Foto: Allan Nørregaard

Rema vil gerne i gang i ny bymidte

Fredensborg - 01. november 2019 kl. 19:33 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er fint at tænke ambitiøst for en ny bymidte i Nivå, og det giver opbakning fra Reitan Ejendomsudvikling, at der skal samles flere funktioner i området.

- Rema vil gerne være i Nivå Centret, og vi elsker at ligge tæt på skoler, børnehaver og boliger. For os er det optimalt, hvis forældre kan handle, inden de går over for at hente børnene, siger Jan Poulsen, direktør i Reitan Ejendomsudvikling, der udvikler nye Rema 1000 butikker.

Han lægger ikke skjul på, at det for Rema har været vigtigt at finde den rette balance mellem synlighed fra Nivåvej og ønsket om at placere dagligvarebutikkerne i et nyt, stationsnært center.

- Der skal også komme kunder til det projekt, som bliver gennemført. Ellers får politikerne ikke den bymidte, de gerne vil have. Vi har som udviklere en viden om, hvad der fungerer i et miks mellem dagligvarebutikker og specialbutikker. Den viden kan optimere et projekt - og det er en viden, som arkitekter og byplanlæggere ikke altid har, tilføjer han.

Samtidig understreger han, at Reitan Ejendomsudvikling stiller høje krav til arkitektur og kvalitet, og han indgår som direktør gerne i en grundig dialog med arkitekter og rådgivere om æstetikken i et byggeri.

- Hvis man ser på det, vi er ved at opføre i Virum, så er det et byggeri, som jeg gerne vil stå på mål for fremover. I Kolding er vi ved at opføre boksbutikker ved Bauhaus og Kolding Storcenter, og jeg har kørt rundt i timer sammen med arkitekten for at finde den rette sten og fugefarve. Og jeg vil helst ind over den proces, for min faglige stolthed betyder, at jeg er træt af at overse, at der måske bliver brugt en rød sten, der får et byggeri til at ligne en grisestald, siger han med den forklaring, at det blev dagligvarebranchen tit kritiseret for 15-20 år tilbage.

Dengang blev der bygget med røde sten og sadeltag med røde tegl, og når supermarkedet stod opført, behøvede man kun udskifte taget med eternit - så havde man noget, der mindede om en grisestald.

- Jeg har udviklet ejendomme i så mange år, at jeg er nået dertil, hvor jeg er blevet mere ærekær og forfængelig. Og man kan faktisk lave noget pænt for få penge, selvom jeg også har været med til at gå op i en kvalitet, hvor en mursten koster 12 kroner stykket og ikke tre kroner. Mursten skal folk kigge på i 100 år, siger Jan Poulsen.

