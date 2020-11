Rektor stopper på Danmarks største privatskole

- Nu bliver det min opgave at lære stedet at kende, og så skal jeg finde ud af, hvordan jeg skal være med til at arbejde med at opfylde den strategi. Jeg er klar over, at det er store sko, jeg skal udfylde, men jeg har også et klart indtryk af, at Birkerød Gymnasium har et rigtig godt ledelsesteam, og jeg er derfor helt sikker på, at vi sammen kan løfte skolen, siger Claus Campeotto.