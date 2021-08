Rektor kender hver en afkrog og gør klar til at høste gevinsten

- Jeg vil gerne have, at flere af skolens elever skal smage på det internationale, det globale. Vi kan gøre det ved at samarbejde i undervisningen om forløb, der for eksempel kunne handle om forskellige måder at se på den grønne omstilling, og det kunne også være i sprogfagene. Det vil give værdi til de internationale elever, fordi det har stor betydning for deres familier, at børnene falder hurtigt til i Danmark, og at forældrene får danske bekendte. Og det er lettere, når børnene hurtigt lærer nogle få danske ord og får danske kammerater, siger Thomas Thrane og tilføjer, at der selvfølgelig har været samarbejde igennem årene, men samarbejdet om fælles undervisningsforløb på den internationale skole og grundskolen skal styrkes og sættes i system.