Rekord: Flere gæster end nogensinde før på det lille museum

Fredensborg - 11. juli 2019

Kan man lokke folk på lokalmuseum med en udstilling om kvindernes hverdag i 1800-tallet?

Ja, det må man sige. Aldrig har der været så mange besøgende i de første tre måneder af museumssæsonen på Fredensborg Museum. Det får leder på museet Niels Storgaard Simonsen til at smile stort. Han håber, at det kan fortsætte lidt endnu.

Årets særudstilling, »Kvindeliv - fra ildsted til komfur«, åbnede i marts og har siden fået folk fra nær og fjerne til at lægge vejen forbi det gamle, flotte museum.

- Jeg er særdeles tilfreds med udstillingen. Det er en stor glæde, at det vækker interesse hos borgerne, når man bruger så mange kræfter på at sætte sådan en udstilling op. Vi har haft over 1000 besøgende, og det er mange for os. Det er en stigning på 30-40 procent siden sidste år, så det er altså en markant forskel, siger Niels Storgaard Simonsen og joker med, at det ikke gør ham noget, hvis sommeren bliver med blandet vejr, så flere kommer forbi udstillingen, der løber frem til den 31. oktober i år.

Han har hæftet sig ved, at de besøgende i høj grad har været en blanding af både mænd og kvinder, selvom der generelt har været flest kvinder forbi. De er ofte kommet i grupper på 8-10 stykker, som han med glæde har vist rundt på museet. Selvom han generelt mener, at det er folk over 50 år, der besøger museet, har årets særudstilling også trukket de unge til.

- Vi har haft elever fra Nordsjællands Erhvervsskole forbi, som var meget interesserede i at se, hvor utrolig hårdt kvinderne måtte knokle dengang, lyder det fra Niels Storgaard Simonsen, der ud over at være leder på museet er formand for Karlebo Lokalhistoriske Forening.

Han glæder sig over, at så mange har vist interesse for udstillingen, men han har ikke tænkt sig at bruge populariteten som incitament til at skaffe flere penge til museet.

- Vi driver museet for Fredensborg Kommune, og de viser også allerede stor lydhørhed og anerkendelse. De giver os allerede de penge, vi skal bruge, forklarer han.