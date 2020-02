Isabella og Svea fra Humlebæk tog til Sudbury i England og kan klart anbefale unge i kommunen at søge rejselegatet

Send til din ven. X Artiklen: Rejselystne unge kan få legat Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rejselystne unge kan få legat

Fredensborg - 17. februar 2020 kl. 11:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da 17 årige Svea Blem og Isabella Bjørnvig, sidste år så et Facebook-opslag for Venskabsbyforums rejselegat, krævede det ikke mange overvejelser for de to piger at søge legatet.

Det fortæller Fredensborg Kommune i en pressemeddelelse, der samtidig gør opmærksom på, at ansøgningsfristen for at få et rejselegat i den kommende runde er den 13. marts.

Rejselegatet er rettet mod de af kommunens unge, der har lyst til at rejse ud for at blive klogere på sig selv og få nye kompetencer og erfaringer, eller bare er nysgerrige på, hvordan ungelivet leves i andre lande.

- Vi vil gerne bakke op om, at unge fra Fredensborg Kommune får lejlighed til at møde andre kulturer og gøre sig nogle erfaringer, som de kan tage med sig videre i livet, udtaler formand for Venskabsbyforum Thomas von Jessen (K), og fortsætter:

- De unge kan med rejselegatet dygtiggøre sig inden for fx sprog, kultur eller sport eller måske endda få inspiration til uddannelsesvalg og fremtiden samt knytte personlige venskabsbånd".

Svea og Isabella er ikke i tvivl om, at de fik en masse ud af opholdet i venskabsbyen:

- Vi lærte jo flere ting. Dels var det godt at få snakket en masse engelsk, men det var også sindssygt interessant at møde forskellige mennesker og høre om deres hverdagsliv i Sudbury, og hvorfor de netop var havnet her, fortæller de.

De valgte både at tilbringe tid i Sudbury - en stemningsfyldt markedsby ved floden Stour - og bruge nogle dage på at besøge London og metropolens mange spændende attraktioner og museer. Ud af de mange indtryk som de tog med sig hjem i bagagen, hæfter de sig især ved de personlige møder:

Læs mere om Sudbury, venskabsbyer og rejselegatet på www.fredensborg.dk/rejselegat. Venskabsbyforums rejse- og studielegat uddeles én gang årligt. Legatet er på 10.000 kr. til en rejse til en af kommunens seks venskabsbyer. Hvis man rejser to eller tre sammen, kan hver ung få op til 5.000 kroner. Fredensborg Kommune har i alt seks venskabsbyer, som de unge kan vælge imellem. Håbo i Sverige - 45 kilometer fra Stockholm og Uppsala, Ingå i Finland - 60 kilometer fra Helsingfors, Nittedal i Norge - 25 kilometer fra Oslo, Paide i Estland - 70 kilometer fra Tallin, Sudbury i England - 97 kilometer fra London og Bad Berleburg i Tyskland - 120 kilometer fra Köln og Bonn.