Christian Brandt Probst har været formand for Humlebæk Roklub i 25 år - ad to omgange. Foto: Privat

Regattageneralen runder 25 års mærket

En af dansk rosports ildsjæle og allerhurtigste udøvere på de lange distancer, Christian Brandt Probst kan i disse dage uge fejre 25-års jubilæum som formand for Humlebæk Roklub.

Fredensborg - 20. februar 2021 kl. 06:30 Af Søren Mortensen, kommunikationsanavarlig i Humlebæk Roklub

Den 60-årige Christian Brandt Probst er kendt af alle indenfor rosporten i Danmark. Sin lidenhed til trods har Humlebæk Roklub med ham som drivkraft vundet ry for at kunne afholde regattaer inden for langdistance og coastal med flot deltagelse fra hele landet. Man kan være sikker på, at når Christian og hans team påtager sig et værtsskab, så sidder det lige i skabet, og det er noget roere sætter pris på.

Konkurrencemenneske Ved siden af dette har han også lagt et stort arbejde i at fremme langdistancekaproningen på landsplan. Det er sket i roforbundets regi, hvor han igennem mange år først har arbejdet utrætteligt på at stable stærke turneringer på benene. For derefter med lige så stor energi at ro sig til podieplaceringer og medaljer.

Sekunderne tæller Christian er et rigtigt konkurrencemenneske. Fra han som ung roede Sjælland Rundt fire gange, indtil han sammen med to kammerater hjemtog rekorden for en tid på fire dage og atten timer, og til han i dag i en mere moden alder minutiøst registrerer sine træningstider og mulige forbedringer ned til sekunder og tiendedele.

Da roklubben for nogle år siden erhvervede sig en særlig hurtig to-åres inrigger, noterede han sig med tilfredshed, at den gik to minutter hurtigere på 25 kilometer. Jo, 4,8 sekund pr. kilometer gør en verden til forskel på den lange bane, når man synes det er sjovest at vinde.

Formand ad to omgange Christian Brandt Probst har stået i spidsen for den smukt beliggende kystroklub ved kunstmuseet Louisiana i to perioder. Først fra 1983 til 1993, og nu i anden omgang fra 2006 til nu.

Og det har været en periode med fremgang i en sport, der ellers må kæmpe hårdt for at holde skansen overfor andre fritidstilbud.

Klubben er blevet udvidet med en ny multihal til at huse nye både og bådtyper. Det har været nødvendigt for at skabe mere plads til coastalbådene, der siges at være fremtidens bådtype.

Ny bådebro på vej Senere på året indvies en ny bådebro til en halv million kroner, som Fredensborg Kommune generøst har bevilget. Med Christian som indpisker har klubben deltaget i Masters-turneringer - verdensmesterskabet for veteran-roere - herhjemme, i USA og i flere europæiske lande.

De bedre rammer for at dyrke roning i Humlebæk kan aflæses i medlemstallet og antallet af roede kilometer. Begge dele viser en pænt stigende kurve.

Inddragende lederstil Meget af fremgangen kan Christian tage æren for, selv om det byder hans natur imod at fremhæve sig selv. Spørger man derimod bredt rundt i medlemskredsen, er det formandens diplomatiske evner og inddragende lederstil i det daglige man hæfter sig ved. Bevæbnet med en megafon er han generalen, når klubben er vært for en regatta. Og næste morgen ved solopgang er han på vandet igen for at indvie et nyt medlem i roningens små hemmeligheder.

God på den lange bane Christian blev formand for Humlebæk Roklub første gang i en alder af 23 år. Den første opgave dengang blev at arrangere klubbens 25-års jubilæum. Da han blev formand igen i 2006, kunne han se frem til klubbens 50-års jubilæum. Han har taget 60-års jubilæumsfesten med og er i mere end en forstand god på den lange bane.

En nær ven siger drillende, at han endelig har lært at ro ordentligt. En anden siger om ham, at han som kaptajn og styrmand har været i stand til trygt at styre sit mandskab igennem bølger og storm til hvilken som helst havn.

Stort tillykke, Christian. Klubbens medlemmer ser frem til at kunne fejre dig på behørig vis.