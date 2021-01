Jernbanehotellet lå over for Fredensborg Station ud mod Helsingørsvej. Det nedbrændte delvist i januar 1919.Foto: Fredensborg Arkiverne

»Redningsfolk« drak sig fulde i hotellets vin

Her kunne man på P. Petersens Beværtning få sig en forfriskning eller overnatte på et af hotellets gæsteværelser oppe under tagryggen, men lige netop i slutningen af januar 1918 var det umuligt. Jernbanehotellet var delvist nedbrændt, fortalte Frederiksborg Amts Avis på forsiden torsdag den 23. januar 1919.

Det var en stor og dramatisk forsidehistorie. Ved 4-tiden onsdag eftermiddag opstod der skorstensild i den kamin, der førte fra hotellets køkken, og ilden var så voldsom, at skorstenen revnede og ilden bredte sig til et af gæsteværelserne, der på kort tid var omspændt af flammer.

»Naar det lykkedes at redde saa meget, skyldes det, at der hurtig kom en Mængde Hjælpere til Stede. Der var Sprøjter fra Slottet, fra Asminderød og fra Grønholt«, skrev Frederiksborg Amts Avis, der også kunne tilføje længere nede i artiklen:

»Som al Tid ved saadanne Lejligheder var der nogle, der sørgede for at "redde" noget Spiritus til sig selv. Dette fremgik med al ønskelig Tydelighed af den Tilstand, ikke ganske faa paa Brandstedet befandt sig i.«

Dagen efter kunne avisen også skrive, at den nedbrændte bygning var forsikret i Danske Grundejeres Brandforsikring for cirka 17.000 kroner. Det gik hurtigt med at tage beslutning om opførsel af det nye Jernbanehotel. Allerede den 28. november kunne avisen bringe en liste over de indkomne bud, og den 11. februar havde Helmkær taget beslutning om, at murermester Madsen fra Humlebæk skulle udføre arbejdet i samarbejde med tømrermester Søgaard Petersen og snedkermester Christensen fra Helsingør. Det var næstlavestbydende med 164.559 kroner.