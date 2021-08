Redegørelse: Skovgården hårdt ramt af Covid-19 og vikarer

Rehabiliteringsafdelingen blev i særlig høj grad ramt af coronavirus i forårsmånederne og kom derfor først i fuld drift den 10. maj i år. Samtidig har der været - og er fortsat - problemer med at bemande afdelingen med tilstrækkeligt uddannet personale. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Rehabiliteringsafdelingen på Skovgården blev i foråret hårdt ramt af Covid-19 og har haft svært til at få uddannet personale, fremgår det af redegørelse

Mandag aften gennemgik Social- og Seniorudvalget kritikken af Rehabiliteringsafdelingen på Skovgården, herunder alle de 15 klager som kommunen har modtaget over forholdene.

De 15 klager er fordelt med 10 om primært mangler i pleje, træning og rengøring, to om betaling for mad, rengøring og vask under opholdet, to om manglende personale samt én klage fra en borger, der ikke ville forlade rehabiliteringsafdelingen.

De første to klager er modtaget kort tid efter åbningen af Skovgården sidste år, mens 13 er modtaget fra juni til august måned i år. Samlet er der siden åbningen af Skovgården gennemført over 260 borgerforløb på afdelingen, hvoraf 15 altså har givet anledning til klager.

På mødet konstaterede Social- og Seniorudvalget, at der i nogle af de 10 klager over plejen og træningen er begået fejl, men at der allerede er blevet handlet ledelsesmæssigt herpå. Derudover konstaterede udvalget, at plejecenteret har haft en svær start som følge af dels bygningstekniske mangler, dels Coronavirus.

Hårdt ramt af Coronavirus Rehabiliteringsafdelingen blev i særlig høj grad ramt af coronavirus i forårsmånederne og kom derfor først i fuld drift den 10. maj i år. Samtidig har der været - og er fortsat - problemer med at bemande afdelingen med tilstrækkeligt uddannet personale. Derfor må der desværre fortsat anvendes vikarer.

Formand for Social- og seniorudvalget, Hans Nissen (S) glæder sig over, at der er taget hånd om sagen.

"På mødet fik vi en meget grundig drøftelse af alle klager og spørgsmål til opstarten og driften af Skovgården. Jeg er tilfreds med, at et samlet Social- og Seniorudvalg nu kan udtrykke tiltro til, at den nye handleplan med både organisatoriske og processuelle tiltag for Rehabiliteringsafdelingen vil skabe gode og trygge borgerforløb i fremtiden. Handleplanen indeholder en ny organisering med styrket ledelse, synlige og systematiske genoptræningsplaner, og systematiske evalueringer af borgernes tilfredshed med opholdet", siger han i en pressemeddelelse.

Udvalget besluttede desuden, at følge udviklingen i Rehabiliteringsafdelingen tæt, og derfor fremover får en status om situationen hver måned.

"Vi har heldigvis mange dygtige medarbejdere på Skovgården, der kun ønsker at gøre det så godt som overhovedet muligt for vores borgere, og et samlet udvalg anerkender den store indsats, som de ansatte yder hver dag," siger Hans Nissen.