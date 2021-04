Send til din ven. X Artiklen: Rasmus Paludan i fare på motorvejen: Direktør er dømt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rasmus Paludan i fare på motorvejen: Direktør er dømt

En 35-årig mand er dømt for blandt andet at bremse hårdt op foran partileders bil på Helsingør-motorvejen.

Fredensborg - 03. april 2021 kl. 04:42 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

En i dag 35-årig direktør for en større kæde med over 20 butikker er blevet fradømt kørekortet i et halvt år, og idømt en bøde på 4.500 kroner ved en retssag ved Retten i Helsingør, hvor han nægtede sig skyldig.

Det skete i forbindelse med en usædvanlig færdselssag , som handlede om en episode ved Humlebæk-tilkørslen til Helsingør-motorvejen i juni 2019

Her finder retten det bevist, at den 35-årige kørte hensynsløst med cirka 110 kilometer i timen op imod den forankørende bilist uden at tilpasse afstanden. En bilist, der var Stram Kurs-lederen Rasmus Paludan. Afstanden til forankørende var bare en meter.

Derefter fulgte en overhaling højre om Paludans bil. Samtidig foretog den 35-årige et styreudsving i retning mod Paludans bils højre side, der gjorde, at partilederen var nødsaget til at trække så langt til venstre på kørebanen som muligt.

Men den 35-årige fortsatte derefter med en hurtig opbremsning, der tvang Paludan ud en ligeså hurtig opbremsning.

Retten lagde i sin dom vægt på, at Rasmus Paludans forklaring fremstod sammenhængende og troværdig. Den blev samtidig støttet af et indkaldt vidne, som var en ikke navngivet »kildefører« en betegnelse, som bruges af politi og efterretningsvæsener til ansatte med særlige opgaver med håndtering af eksempelvis meddelere.

Det fremgår ikke af dommen, hvorvidt den hensynsløse kørsel var forårsaget af, at den forankørende bilist netop var Rasmus Paludan.