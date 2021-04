Rammerne for ny bymidte i Kokkedal sendes i høring

Butiksstørelserne var til debat, da et flertal i byrådet mandag aften, sendte rammerne for den kommende bymidte i Kokkedal i høring. Illustration: Atena Partners.

Butiksstørrelserne var til debat, da et flertal i byrådet mandag aften sendte rammerne for den nye bymidte i Kokkedal i høring i otte uger

Fredensborg - 27. april 2021 kl. 11:33 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

Begrebet 'pladskrævende varer', var centralt, da et flertal i byrådet mandag aften vedtog at sende rammerne for den kommende bymidte i Kokkedal i høring i otte uger.

Projektet, der også går under navnet 'Format', har længe været til debat, for frygten er, at butikkerne i det kommende storcenter vil ødelægge den eksisterende handel, hvis der ikke sættes et krav på minimum 1000 kvadratmeter.

Inden afstemningen i byrådet ridsede Venstres Lars Søndergaard sagen op:

"Det er et godt projekt, men jeg synes, at det skrider. Da vi startede skulle der kun være plads til de butikker der i forvejen lå i Cirkelhuset. Nu er der 14 butikker på under 1000 kvadratmeter," sagde han.

Derfor var omdrejningspunktet i debatten forinden netop kravet til butiksstørrelserne.

Helt andre butikker Formand for Plan-, miljø og klimaudvalget Lars Simonsen (R) lagde ud med at argumentere for, at det er nogle helt andre butikker der kommer.

"Den handel der kommer, vil ikke ske på bekostning af de eksisterende handelscentre vi har. I Humlebæk forventer de, at når man ikke skal køre til Gentofte, Helsingør eller Hillerød, så bliver man hjemme og handler lokalt i nærområdet," sagde han.

Carsten Bo Nielsen (V) argumenterede for, at centeret kun skal være for butikker med 'pladskrævende varer'.

"Hvis vi ikke skriver 'pladskrævende varer', så kan det jo være tøjbutikken, 'Kop og Kande' og alle mulige andre, der kommer ind," sagde han og understregede, at der dog skal gøres en undtagelse, så der netop bliver plads til de butikker der forvejen ligger i Cirkelhuset.

Frygter store tomme butikker Hanne Berg (SF) fik ordet.

"Jeg er bekymret for, at vi bygger et alt, alt for stort center, som vi ikke har brug for," sagde hun og fortsatte:

"Jeg er bange for at vi bygger så meget, at vi får tomme butikker. Hvad er det vi bygger til? Vil der stå store kæmpebutikker tilbage, når vi er færdige? Det her kommer til at påvirke de små butikker og en biograf. Det vil forringe, det vi har i de andre bymidter, når vi nu plastrer det hele til med boliger og butikker," sagde hun og tilføjede at hun 'samlet er modstander af projektet'.

Risiko ved status quo Ergin Øzer (S) bad om ordet.

"Det er ikke alt, vi er enige i. Vi synes, at det er ok, at der gives tilladelse til butiksstørrelser på 250 m2. Det et er også ok, at der gives tilladelse til én enkelt butik på 240 m2", sagde han og tilføjede:

"Men hvad sker der hvis vi ikke gør noget? Så er der andre kommuner der ligger på spring, som vil etablere et tilsvarende center et andet sted," sagde han.

Opbakning fra lokale Til sidst rundede Lars Simonsen (R) af:

"Handelstandsforeningerne i Humlebækcenteret og Nivåcenteret støtter projektet. De tror på, at der kommer mere handel og det er det er ikke dagligvarer, der skal være i det her," indledte han.

"Det, at vi bygger tæt, er ikke det samme som, at vi plastrer hele området til og støjen skal vi styre med en støjvold," lød det.

"Til det med med biografen, så bliver det støttet af Humlebæk Bio, for det er nogle helt andre film, de viser," fortsatte han.

"Vi løber også en risiko ved status quo. Hvis vi ikke gør noget kan der være andre kommuner der kommer før os", sagde han og rundede af:

"Jeg synes egentlig, at vi har taget alle de hensyn vi kan tage," sagde han inden sagen blev sendt til afstemning.