Radio med bidrag til det gode humør

Lørdag klokken 14.00 er der premiere på et nyt radioprogram på Radio Humleborg. Det hedder Knudsen direkte og har to studieværter, Martin Knudsen og Birgitte Nielsen.

Martin Knudsen er entertainer og har underholdt i Tivoli, lavet sommerrevyer og været entertainer for Wallmans i Cirkusbygningen og senest udgivet en duet med Kirsten Siggaard. Martin har udelukkende levet af at underholde siden 2004.

Men Coronaen sendte en brat stopper for det hele, så nu måtte der ske noget, fortæller Radio Humleborg i en kort pressemeddelelse.

Derfor finder han sin indre gamle radiovært frem igen. Det er blevet til to timer Corona-fri underholdning hver uge og er et typisk feel-good-program,i udsendelsen medvirker også Birgitte Nielsen som medvært.

Det her radioprogram er Martin Knudsens lille bidrag til det gode humør og ikke mindst et forsøg på at lave noget, der bare lugter en lille smule af noget han kendte fra før Coronaen.