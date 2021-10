Valgmøde tirsdag i ?Laden?, hvor Steen Løfstrøm (NB) her har ordet. Som det er nævnt i teksten, er prøvevalget ikke repræsentativt for beboere i almene boliger i kommunen, hvilket også kan ses på et par grønne jakker blandt publikum, der også havde mulighed for at stemme. Foto: Thomas Kellermann

Radikale og Socialdemokratiet løb med stemmerne til prøvevalg i almene boligforeninger

Til tirsdagens valgmøde i ”Laden” i Niverød kunne de fremmødte tilkendegive, hvem de ville stemme på til kommunalvalget. Men selvom Socialdemokratiet og Radikale Venstre fik lige mange stemmer, var der stor forskel på udviklingen i partiernes popularitet i løbet af aftenen.

Fredensborg - 24. oktober 2021 kl. 09:01 Af Thomas Kellermann Kontakt redaktionen

Bølgerne gik højt tirsdag i Laden i Niverød, hvor formandsgruppen for de almene boligafdelinger i Nivå havde inviteret til valgmøde, og der blev diskuteret på livet løs om stort og småt - blandt andet om solidarisk prissætning på affaldsafhentning, som også blev beskrevet i avisen torsdag.

Tirsdag havde de fremmødte også mulighed for at "stemme". Det vil sige tilkendegive, hvem de ville stemme på af partierne til kommunalvalget 16. november. Og lad det være sagt med det samme: Der er en række væsentlige forbehold, når det kommer til validiteten af resultaterne. Et af de mest centrale er, at der ingenlunde er tale om et repræsentativt udsnit af beboere i almene boligafdelinger i Fredensborg Kommune, eftersom der var godt 60 til stede i hallen, og en noget af publikum for eksempel var byrådsmedlemmer, der var mødt op for at støtte deres partifæller, der sad i panelet.

Dertil kommer, at flere kan have glemt at stemme, bevidst undladt det eller kun stemt én gang. Det var nemlig sådan, at de fremmødte kunne stemme indledningsvis omkring klokken 19 og igen klokken 21 efter debatten og afsluttende bemærkninger om, hvorfor man bør stemme på de forskellige paneldeltagere.

I alt var der 46, der stemte første gang, og 51 der stemte anden gang, viser tallene, som formand i det almene boligselskab Fredensborg Boligselskab, Niverød IV afdelingen, Niels Søndergaard, har samlet.

Udsving Mens Radikale Venstre, der havde kandidat Soma Mayel i panelet, gik fra seks til 12 stemmer, svarende til 23,5 procent, gik Socialdemokratiet med borgmester Thomas Lykke Pedersen i panelet fra 17 til 12, også svarende til 23,5 procent.

Selvom der var flere, der stemte anden gang, kan et andet forbehold dog også være, at nogle af de fremmødte kan være gået imellem første og anden afstemning. Hvorom alting viste de to afstemninger, at Socialdemokratiet i løbet af aftenen gik 13,5 procent tilbage, mens Radikale gik 10,5 procent frem.

Tredjestørst blev SF, der fik 10 af stemmerne i anden runde, svarende til godt 19,5 procent. Undervejs høstede byrådskandidat Bent Fischer Nielsen da også stor applaus for sin tilgang til den solidariske prissætning, som han ikke tøvede med at kalde usolidarisk, og som han bemærkede, at SF som de eneste også var imod i 2019. I første runde fik SF seks af stemmerne, svarende til 13 procent.

Konservative med Thomas von Jessen i panelet blev det fjerdestørste parti, om end de gik fra syv til fem stemmer. Mens Nye Borgerlige med Steen Løfstrøm i panelet og Liberal Alliance med Charlotte Bie begge fik én stemme mere ved anden runde, var det fælles for Marie Mynche, der stiller op uden for parti, og resten af partierne, at stemmetallet var uændret fra første til anden afstemning. Var det tilfældet, gik man dog få procentpoint tilbage, eftersom der som nævnt var en lille håndfuld flere, der stemte anden gang.

For Venstre var det Lars Søndergaard, der sad i panelet. Bjørn Svensson repræsenterede Enhedslisten, mens byrådskandidat Kenneth Hillestrøm repræsenterede DF.