Radikale har sat holdet til valget

Lars Simonsen er valgt til spidskandidat, mens Kristian Hegaard er nummer to og Betina Bové er nummer tre

Radikale Venstre i Fredensborg satte i weekenden holdet til valget næste år.

Som borgmesterkandidat blev valgt Lars Simonsen, der har 17 års byrådserfaring uden at have meldt afbud til et eneste udvalgsmøde. På de efterfølgende pladser blev valgt Kristian Hegaard som nummer 2 og Bettina Bové nummer 3. Begge er også i dag valgt til byrådet.

Det skete på partiets opstillingsmøde i weekenden, hvor de øvrige kandidater vil blive valgt senere.

"Den grønne dagsorden ligger øverst for os. Den næste byrådsperiode bliver den mest afgørende periode for klimaet. Det er her beslutningerne skal tages for at understøtte de landspolitiske klimamål om 70% CO2-reduktion for 2030. Det kræver en lokal klimahandlingsplan," siger Lars Simonsen i en pressemeddelelse.

Flere klimareduktioner Lars Simonsen henviser til, at kommunen i forvejen gør meget, men at der skal mere til for at nå i mål med afgørende klimareduktioner. Eksempelvis vurderes alle sager nu efter FN's verdensmål, flyrejser kompenseres ved skovrejsning og kommunale bygninger har været gennem grønne renoveringer.

"Derudover vil vi prioritere kommunens kerneydelser. For børn kommer ikke til verden med rygsæk og skolekridt som 6-årig skoleparate. Derfor er det fantastisk, at vi her i kommunen takket være gode forældrekræfter har lavet et politisk oplæg til, hvordan normeringerne egentlig er, og hvordan vi så tilfører de rigtige resurser. Det har man ikke i andre kommuner. Alt dette kan dog kun lykkes med en økonomisk ansvarlighed. Vi er gået fra at være en af de mest forgældede kommune til at blive gældfri i 2024. Det holder kun, hvis vi fortsætter med at være ansvarlige," lyder det fra Lars Simonsen.