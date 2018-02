Ambitionerne på skoleområdet de næste 12 år er skyhøje og rækker langt videre end at grave ud til nye legepladser eller fliser i en skolegård. Derfor har byrådet vedtaget en organisationsændring, hvor en ny centerchef for Kultur, Fritid og Sundhed skal aflaste skoleområdet. Foto: Allan Nørregaard Foto: Kenn Thomsen

Rådhus-nyt: Chefbytte, store krav og ny kulturchef

Fredensborg - 26. februar 2018

En justering af den administrative organisation i Fredensborg Kommune blev mandag aften godkendt på byrådets lukkede møde. Ændringen betyder, at det nuværende Center for Læring, Fritid og Sundhed deles, så der fremover bliver ét Center for Skole og Dagtilbud, og ét Center for Kultur, Fritid og Sundhed.

Det sker for at kunne koncentrere ledelseskraft til de kommende års store udviklingsaktiviteter på skole- og dagtilbudsområdet, hvor byrådet med det seneste budgetforlig har varslet projektet »Fremtidens Folkeskoler« med en milliard kroner afsat over de næste 12 år.

- Med et samlet budget på op mod en milliard kroner stiller projektet uhyre store krav til ledelse og styring mange år frem. Jeg er derfor meget tilfreds med, at vi øger ledelseskraften på dette område, udtaler Per Frost Henriksen (S), formand for Børne- og Skoleudvalget, i en pressemeddelelse.

Kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen uddyber:

- Der er gennemført store besparelser på kommunens administration de seneste år og blandt andet nedlagt og fusioneret mange opgaver og centre. Det skete senest for to år siden, hvor 12 centre blev til 9. Men i lyset af byrådets ambitiøse planer - blandt andet på skoleområdet - er det nuværende Center for Læring, Fritid og Sundhed blevet for stort og komplekst til at sikre ledelsesopgaven for både skoleprojektet og de øvrige områder. Ved at dele centeret, sikres alle områder den fornødne ledelseskraft, idet der ansættes en ny centerchef med ansvar for kultur, fritid og sundhed.

Udsigten til at få en kulturchef glæder de Konservatives Ulla Hardy-Hansen (K).

- Ledelse af kulturområdet stiller store krav til løbende dialog med de mange foreninger og institutioner, som er aktive ildsjæle i kulturens verden. Den indsats kan i langt højere grad ske fremover, og det glæder jeg mig meget over på kulturens vegne, udtaler hun.

For mange af rådhusets ansatte er den allerstørste nyhed dog, at deres forvaltningschef har fået et andet navn. Direktør Mads Toftegaard og direktør Lina Thieden bytter referencer, idet Mads Toftegaard overtager børne- og skoleområdet og Lina Thieden overtager ældreområdet.