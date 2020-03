I de næste to uger vil der kun være cirka 35 medarbejdere på Fredensborg Rådhus, fortæller borgmester Thomas Lykke Pedersen. En plan for nødpasning af børn venter tilbagemelding på, hvor mange forældre, der har kritiske funktioner i samfundet.

Rådhus lukker ned til kun 35 medarbejdere

Kun 35 mennesker på et helt rådhus. Det bliver de næste uger hverdagen på rådhuset i Kokkedal.

- Vi vil kun være ganske få. Det bliver lederne, nogle it-folk og tekniske medarbejdere, fortæller borgmester Thomas Lykke Pedersen (S), der gerne vil fastslå, at Fredensborg Kommune har styr på situationen, og at medarbejderne tager situationen med sindsro.

Langt størstedelen af rådhusets 300 medarbejdere er således ved at blive sendt hjem for at arbejde.