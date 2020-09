Rådhus beder om aflysning af julefrokoster

Naturligvis kun for de julefrokoster, som kommunens forvaltninger plejer at stå for. Det sker for at undgå, at der opstår smittekæder blandt kommunens medarbejdere. Og nej, aflysningen skyldes ikke risikoen for at få MeToo-sager, eftersom Fredensborg Kommune oplyser, der ikke er indrapporteret sager om sexisme til kommunens øverste ledelse eller samarbejdsudvalg her i kølvandet på de seneste sager i mediebranchen og på Christiansborg.