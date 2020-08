Send til din ven. X Artiklen: R vil sætte byggeri på fremtidsformel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

R vil sætte byggeri på fremtidsformel

Fredensborg - 13. august 2020 kl. 19:33 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En højere andel af pædagoger i daginstitutionerne og nyere fysiske rammer. Sådan lyder det politiske synspunkt fra de tre byrådsmedlemmer fra Radikale Venstre.

- Vores ønske til budgetforhandlingerne er, at vi øger andelen af pædagoger i institutionerne. Målsætningen er 50-50 i øjeblikket, og vi vil gerne have den op på 60 procent, fordi der er stor evidens for, at uddannede pædagoger er bedst til at understøtte børnenes udvikling. Og vi undrer os over, at der på alle andre områder er så stort fokus på uddannelse og faglighed, men når det handler om fagligheden i institutionerne, betyder det - for nogle - ikke så meget, siger byrådsmedlemmet Lars Simonsen (R).

Han understreger, at det ikke handler om, at pædagogmedhjælpere og pædagogassistenter ikke yder en stor indsats og gør et godt stykke arbejde. De har blot ikke de samme kompetencer, som en uddannelse giver. På anlægssiden argumenterer Lars Simonsen for, at der skabes et projekt »Fremtidens Daginstitutioner« på linje med »Fremtidens Folkeskoler«.

- Når vi vil have landets bedste folkeskoler, giver det mening, at vi også har landets bedste daginstitutioner, og det mener jeg godt, at vi på anlægssiden kan finde penge til. At bygge nye institutioner og gøre de eksisterende institutioner tidssvarende, siger Lars Simonsen.

- Men det kan jo tage tid. Det er tre år siden, at I satte gang i Fremtidens Folkeskoler til en milliard kroner over 12 år, og det var først her i foråret, at Kokkedal Skole som den første skole gik i gang med et projekt til godt 50 millioner kroner. Kan I nå det hele?

- Det tager tid, men vi tager udgangspunkt i det fine oplæg, som forvaltningen har lavet, siger Lars Simonsen og tilføjer, at byrådspolitikerne er enige om ikke at reducere i antallet af kvadratmetre per barn ude på de enkelte institutioner.

Her ligger kommunen højt i forhold til mange omegnskommuner.

I gårsdagens avis blev Tinne Borch Jacobsens synspunkter i øvrigt trukket lidt for skarpt op. Det sidste citat kan læses som om, at pædagoger kun stemmer på Enhedslisten og SF, hvilket er upræcist gengivet. Synspunktet er, at pædagoger har en stærk fagforening, der har stor bevågenhed fra Enhedslisten og SF.

slot