Pulje giver seks millioner til lægeklinik

Fredensborg - 08. maj 2018 kl. 12:04 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredensborg får nu knapt seks millioner kroner til at lave ny lægeklinik i Humlebæk. Pengene kommer fra en stor pulje, regeringen har afsat til læge - og sundhedshuse i hele landet.

Pengene til det nye lægehus kommer fra en pulje på i alt 200 millioner kroner, som regeringen har afsat til at oprette læge - og sundhedshuse over hele landet.

- For patienterne betyder de nye sundheds - og lægehuse, at der bliver kortere vej til deres behandling. Samtidig samler man de forskellige sundhedstilbud på en måde, der giver mening for patienterne. Hvis man f.eks. er KOL-patient, vil det i mange tilfælde give rigtig god mening, at man i stedet for at tage turen til ind til et hospital kan blive behandlet lokalt i kommunen, udtaler sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i en pressemeddelelse.

Der er med den samlede pulje på 200 millioner kroner både givet penge til eksisterende tilbud i kommunerne og penge til at oprette helt nye læge - og sundhedshuse. Pengene er første uddeling af i alt 800 millioner kroner, som regeringen har afsat til læge - og sundhedshuse over fire år.

I Fredensborg Kommune havde politikerne vedtaget, at der skulle laves et sundhedscenter med læger i det nye plejecenterbyggeri i den sydlige del af Humlebæk. En udfordring har dog været finansieringen, da Humlebæks læger ikke har været klar til at foretage den nødvendige investering, og derfor valgte kommunen at stå for etableringsomkostningerne med henblik på senere udlejning eller overdragelse til privat investor.

I et læge - eller sundhedshus kan praktiserende læger samle sig i større fællesskaber sammen med for eksempel jordemødre, sundhedsplejersker og medarbejdere den kommunale hjemmesygepleje. Det betyder, at patienterne kan få behandling af flere faggrupper samme sted.