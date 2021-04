I den oprindelige lokalplan fra 2006 står det tydeligt, at højeste kote for bygningerne ud mod Gl. Strandvej må være 10,24. Det nye tillæg til lokalplanen skriver en kote, der er en meter højere, og det har udløst protester i mange af høringssvarene. Emnet fremgår ikke af det resume, der er lavet af høringssvarene i selve sagsfremstillingen.

Protest over øget byggehøjde findes kun i bilagene

Hvis politikerne kun læser et resume af høringssvarene og ikke selv begiver sig ind i bilagene, er der en del af sagen om Sølyst Strandpark, som de slet ikke får kendskab til.

Det handler om bygherrens ønske om at hæve koten fra 10,24 til 11,3 for en stor del af byggefelterne, herunder byggefeltet ud mod Gl. Strandvej, som er det mest omdiskuterede. Lokalplanen for 2006 fastslår, at den maksimale byggehøjde må være i kote 10,24. I tillægget til lokalplanen beskrives en kote på 11,3 - altså at terrænet under boligerne bliver hævet en meter, og det udløser talrige protester i høringssvarene.