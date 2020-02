Problembørn lukker bibliotek i aftentimer

En lang periode med hærværk og højrøstet adfærd i aftentimerne får nu konsekvenser for borgerne i Humlebæk, der i de næste to måneder vil møde et lukket bibliotek i aftentimerne.

I mange år har det været muligt at lukke sig ind på biblioteket med adgangskode og brug af sit sygesikringskort, men en lille gruppe unge mennesker laver hærværk og skaber utryghed. De er blot 8-10 unge mennesker, men det har vist sig svært at få sat en stopper for ballademagernes aktiviteter, og derfor tager biblioteket en »time-out« indtil den 1. maj. Først derefter vil det igen være muligt at benytte biblioteket, når det er uden bemanding i fortrinsvis aftentimerne.