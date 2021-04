Cura Pleje er den ene af kommunens nuværende fritvalgsleverandører. Foto: Allan Nørregaard

Privat hjemmepleje bliver sendt i nyt udbud

Byrådet har godkendt udbuddet af den private hjemmepleje til visiterede borgere.

Fredensborg - 01. april 2021 kl. 04:44 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

31. oktober udløber aftalerne med de to godkendte private leverandører af hjemmepleje, som de visiterede borgerne kan vælge at benytte i stedet for kommunens egen hjemmepleje.

I er det selskaberne Cura Pleje og Værdig Pleje og Hjemmeservice. Kommunen operer ikke med såkaldte fritvalgsbeviser på området.

Modellen for fritvalgsordningen fortsætter grundlæggende i det nye fireårige udbud af en rammeaftale på området, som blev godkendt af et enigt byråd på Byrådets seneste møde, fremgår det af referatet.

Der skal fortsat være to godkendte private leverandører udover kommuner, og der bliver heller ikke brugt fritvalgsbeviser.

I forbindelsen med udbuddet, hvor hjemmepleje, visisatorer og hjemmesygeplejersker har været inddraget, så har der også været en såkaldt markedsdialog med forskellige virksomheder på området samt arbejdsgiverorganisationerne Dansk Erhverv og Dansk Industri. Målet var at lave et udbud, som det ville være muligt at få realistiske bud på.

Ikke krav om overenskomst

Det er muligt at stille en længere række krav om til leverandørerne, men som følge af udbudsreglerne er det ikke muligt at stille krav om, at virksomhederne har nogen bestemt overenskomst. Dog bliver der stillet krav om, at lønnen ikke afviger fra gældende overenskomster.

Forvaltningen oplyser dog, at de interesserede selskaber har oplyst, at de er tilsluttet overenskomster.

De to nye leverandør vil blive valgt efter en model, hvor kvalitet tæller 40 procent og pris 60 procent, kan man læse i sagsfremstillingen.

Udbuddet forventes afsluttet seneste i løbet af sommeren.