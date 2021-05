I begyndelsen var dagligvarer fuldstændig udelukket - nu tales der om 1000 kvadratmeter. Engang var det kun pladskrævende varer - nu bliver der skrevet en mulighed for 10 butikker på 500 kvadratmeter ind i det tillæg, der nu er i høring. Nivå Centerforenings støtte er væk, fortæller Henrik Sidney i et skarpt opråb. Foto: Fred Jacobsen

Presset center i protest over "frækhed" fra byrådsflertal

Nej, vi kan ikke støtte Kokkedals nye butikscenter, fordi projektet har ændret sig markant. Henrik Sidney fra Nivå Centerforening oplever en »frækhed«, der gør ham vred.

Fredensborg - 04. maj 2021 kl. 19:47 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

»Byråd flytter igen handel væk fra Fredensborg, Humlebæk og Nivå over til Kokkedal, og bruger fejlagtigt os som garanter« Så klar er protesten fra Henrik Sidney, formand for Nivå Centerforening og tilmed ejer af en af de få butikker, der er tilbage i Nivå Centret. Han angriber, at flere byrådsmedlemmer, blandt andre Lars Simonsen (R) som formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, i byrådssalen sagde, at handelslivet i Humlebæk og Nivå støtter planerne om et butikscenter syd for rådhuset i Kokkedal.

For Nivås vedkommende er det ikke korrekt, og det skyldes det seneste tillæg til kommuneplanen, der nu er høring. Deraf fremgår, at der kan komme en udvalgsvarebutik på 240 kvadratmeter, op til tre udvalgsvarebutikker på minimum 300 kvadratmeter og 10 udvalgsvarebutikker på minimum 500 kvadratmeter.

- Vi har endnu engang i en situation, hvor det begynder med én plan, og så ændrer det sig undervejs til noget helt andet. Hvis butikscentret får 10 udvalgsvarebutikker på 500 kvadratmeter - det kunne være Matas eller Imerco, sammen med nogle mindre butikker og nogle store butikker, så får man et ganske pænt butikscenter, der vil ramme handlen i Fredensborg, Nivå og Humlebæk, siger Henrik Sidney, der lyder en anelse vred i telefonen, fordi han oplever, at planerne ændrer sig fra udgangspunktet.

At tale for døve øren Udgangspunktet var nemlig pladskrævende varer, understreger Henrik Sidney.

Det er den plan, som han har støttet - ikke 10 butikker på 500 kvadratmeter med udvalgsvarer. Den type butikker giver en investor en lang højere husleje end hvis der kom en Bauhaus, samtidig med at udvalgsvarebutikkerne skader handelen i Nivå, Fredensborg og Hørsholm, advarer Henrik Sidney.

»Da planerne om den nye Kokkedal Bymidte ved Cirkelhuset første gang kom på bordet, var vi positive overfor, at der kom butikker med store pladskrævende varer, som vi kender det i for eksempel Gentofte, med Ikea og Elgiganten. Den slags vil sørge for at kommunens borgerne holder handlen i kommunen og handler. Det har vi selvfølgelig været positive overfor, men nu kommer dagligvarehandlen snigende, sammen med mindre detailhandelsbutikker og lige præcis den beslutning flytter handlen væk fra de andre indkøbscentre i kommunen. Det skævvrider handlen«, skriver han i en pressemeddelelse, der fortsætter:

»Byrådets beslutning fra i byrådsmødet i april vil med sikkerhed koste kunder til de andre forretninger i kommunen. Lige præcis Nivå står overfor en stor bymæssig forandring og en ny bymidte med dagligvare og detailhandel. En meget lang proces, der forhåbentlig snart udmønter sig i nye butikker. Det er en alvorlig streg i regningen, at byrådet inden vi er kommet i gang med den nye Nivå Bymidte, trækker kunder væk fra os. Vi er uforstående overfor beslutningen.

»Vi føler byrådet misbruger os når en udvalgsformand bevidst fejlciterer os. Jeg har selv utallige gange udtalt mig i Erhvervsrådet om handelens logik. Jeg føler at jeg taler for døve øren og alt er besluttet på forhånd og ærgrer mig over, at det igen skal gå udover kommunens handelsliv. Det er ikke mange år siden Fredensborg Byråd trak handel fra de andre byer til Kokkedal, nu giver de det en tand til, der ødelægger vores handel og de har endda den frækhed at tage os til indtægt for, at vi siger det er i orden. Det gør mig vred.«

Tillægget til kommuneplanen er sendt i høring. Venstres byrådsmedlemmer bortset fra Mie Stattau har stemt imod, at der tillades udvalgsvarer i det nye center. Udvalgsvarer er ting som sko, tøj, bøger osv. SF og Enhedslisten stemte imod, fordi de to partier ikke ønsker at sprede handlen yderligere.