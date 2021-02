Tomas Lindholm. Arkivfoto.

Præsteklummen: Faste, fortvivlelse, fest og fordybelse

Fredensborg - 07. februar 2021 kl. 06:00 Af Tomas Lindholm, præst i Strandvejskirken, Humlebæk

Vi har lånt ordet 'karantæne' fra det italienske ord 'Quarantina', som betyder noget i retning af 40.

Jeg skal lige tjekke hos min lokale pizzamand, før jeg bliver helt skråsikker. Men betydningen er der en logisk forklaring på, for lige om lidt fejrer vi fastelavn - og så begynder fasten frem mod påske.

Der er 40 dages faste op til påske (regnet fra aske-onsdag til påskedag). 40 er i bibelen et tal for forberedelse og forandring, og i vores tid altså et tal for faste og februar.

Moses levede 40 år som fårehyrde i ørkenen, før han blev kaldt til at føre Israels folk ud af slaveriet i Egypten.

Israels folk måtte bevæge sig rundt i ørkenen i 40 år, før de kunne indtage det forjættede land, og Jesus selv brugte 40 dage i ørkenen, før han for alvor trådte ind i sin tjeneste. Det er forbilledet for den kristne faste på 40 dage.

Når vi så samtidig er i karantæne - eller nedlukning - så bliver vi måske mindet om fasten mere end nogensinde før. For vi kan godt mærke, at der er ting, vi giver afkald på: Kram, nærvær, fest, koncerter og fællesskab - for bare at nævne en håndfuld.

Faste er at give afkald på noget for at forberede sig på noget bedre.

Men fastens største formål er at give plads til Gud. At lægge noget af det væk, som normalt stjæler vores tid; madlavning (heraf idéen om at afstå fra at spise), tv-kiggeri, mobiltelefon eller lignende, og i stedet fokusere på fællesskab med Gud. I den relation vokser vi.

Måske nedlukningen kan give plads til noget andet, end hvad vi er vant til. Måske den allerede har gjort det hos dig?

Måske har du dyrket surdej, lært at spille guitar eller skrevet en bog.

Internettet vrimler med eksempler på den slags - men det kan også efterlade os andre, som ikke har udrettet noget synderligt, med en dårlig samvittighed.

Hvis vi lige bliver enige om at lægge den dårlige samvittighed væk, og i stedet tillade os selv og andre at give plads til både fortvivlelse, fest og fordybelse, så kan den her periode måske forberede os til noget bedre.

Det er tilladt at klage, for det er bestemt ikke en nem periode i vores tid, man må gerne sukke dybt og brokke sig - men det har en tid.

Vi må også give plads til at feste. Selv hjemme i den lille lejlighed, hvor du måske kun sidder alene: på med det fine tøj og spis noget god mad.

Hvis ikke du selv kan finde noget at fejre, så er der håndbold-VM, det faktum, at vi er halvvejs gennem vinteren, eller at der er tilbud på fastelavnsboller hos bageren.

Og endelig så lad os give hinanden plads til fordybelsen - ikke som et krav, hvor du lige om lidt skal til eksamen eller bestå en national test, men som noget ekstra, du har mulighed for i en tid, hvor fritidsaktiviteterne alligevel holder pause.

Faste skal ikke være et forventningspres, men gerne fyldt med forventning - af den gode slags. Ligesom børn i begyndelsen af december.

Jeg tror stadig på, at det her bliver godt igen. Det kan godt være, at det tager længere tid, end vi har planlagt, eller vi først forventede, men det bliver godt igen.