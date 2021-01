Send til din ven. X Artiklen: Præsteklummen: Aldrig i glemmebogen... Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Præsteklummen: Aldrig i glemmebogen...

Fredensborg - 31. januar 2021 kl. 06:00 Af Tomas Lindholm præst i Strandvejskirken Humlebæk Kontakt redaktionen

Historiebøgerne fortæller, at polske tropper 27. januar 1945 indtog udryddelseslejren Auschwitz. Alene i Auschwitz døde mere end en million jøder under Anden Verdenskrig. Og Holocaust udryddelser ramte mindst seks millioner jøder. Det er en massakre, som aldrig nogensinde må gå i glemmebogen.

Mange mennesker har gennem historien spurgt sig selv, hvordan det overhovedet kunne lade sig gøre. Hvordan kunne nogen få tanken om en udryddelseslejr? Hvad får nogen til at gennemføre en sådan etnisk udrensning? Hvordan kunne det blive "alment accepteret" eller overhovedet gennemført? Hvordan kunne en mand, som Hitler kommer til magten?

Det kan nok ikke forklares - men det bør prikke til vores opmærksomhed. For selvom freden kom, så sluttede hadet ikke. Selv fællesskabsfølelsen og glæden, kunne ikke overvinde de ideologier, som undertrykker og udrydder, forfølger og slår ihjel. Derfor kan vi også læse om lignende historier om end i mindre målestok, forskellige steder i vores verden.

En af de ubehagelige ting ved systemet i Auschwitz var tatovering. Jøder fik tatoveret et A eller et B på underarmen og sigøjnere et Z. Jeg tror ikke, at systemet eller at Holocaust kan eller skal sammenlignes med noget andet, men jeg tror, vi skal være opmærksomme på mønstre.

For indimellem opstår idéen om at "mærke" bestemte befolkningsgrupper eller mennesker, og så kan jeg mærke, vi er på vej i en forkert retning.

De rædsler og billeder som Auschwitz og andre koncentrationslejre har efterladt os. Må altid huske os på, at det forfærdeligeste kan komme snigende, at helt almindelige mennesker kan overtales til at være bødler og, at etnisk udrensning nærmest kan retfærdiggøres, hvis man lytter til ekstremer.

Der er gået 76 år siden Auschwitch blev opdaget, og allerede dengang sagde man "Aldrig igen". Jeg håber fortsat, at det er den generelle holdning. Men hvis det skal lykkes, må vi stoppe med at kategorisere. At kigge nedladende på jøder, sigøjnere, homoseksuelle eller andre som "ikke er lige som os".

I min kirke siger vi indimellem til hinanden: "Du kommer aldrig til at kigge et andet menneske i øjnene, som Gud elsker mindre end dig". Det er en sætning, som ikke bare er sand, men som også understreger, at alle mennesker er skabt med en helt utrolig værdi. En værdi som ikke er afhængig af tro, seksualitet, fødested eller politik.

Længe før krig og udryddelseslejre i 1937 skrev Arnulf Øverland et digt om det, han mærkede, der var på vej. Digtet hedder "Du må ikke sove" - og indeholder nogle linjer, som burde prikke til os:

Du må ikke sidde så trygt i dit hjem og sige: det er sørgeligt, stakkels dem. Du må ikke tåle så inderligt vel, den uret som ikke rammer dig selv. Jeg råber med sidste pust af min stemme: Du har ikke lov til at gå der og glemme!