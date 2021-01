Tomas Lindholm. Arkivfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Præsteklumme: Termostat- og termometermennesker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Præsteklumme: Termostat- og termometermennesker

Fredensborg - 17. januar 2021 kl. 06:04 Af Tomas Lindholm, præst i Strandvejskirken, Humlebæk Kontakt redaktionen

Vi har netop været gennem en af de koldeste dage, de sidste to år. Derfor er det da oplagt at tænke på termostater og termometre. Der skal nok være nogen der lige har haft fat i den ene eller den anden. Grundlæggende er det to forskellige anordninger - den ene bruges til at måle og den anden til at stille på temperaturen.

Termometeret har en evne til at mærke temperaturen i omgivelserne og tilpasse sig disse, så det selv har samme temperatur. Termometermennesker kender vi godt - de er mestre i at falde i et med omgivelserne, ikke vække for meget opsigt, ikke træde ud eller ved siden af. Statistisk set, flertallet af Danmarks befolkning.

Termostatmennesker har evnen til at påvirke deres omgivelser. Præcist som termostaten kan hæve eller sænke temperaturen i rummet. Det kan være praktisk med termostatmennesker, når de pågår en ophedet debat eller hvis der er optræk til uroligheder på anden vis. Men det kan også være praktisk med den slags mennesker, hvis vi bliver lidt for kølige, ligeglade eller endda lader vores hjerter blive kolde.

Pt. er det ikke kun omkring os at det er koldt - jeg tror også det føles koldt at være den der skal træffe beslutningerne. Jeg tror det kan føles koldt at blive lukket ned og forhindret i at skabe sit livsgrundlag, eller for den sags skyld være nødt til at tage på job, på trods af bekymringer og smittetryk.

Vi har brug for flere termostatmennesker, som kan være med til at påvirke temperaturen i rummet. Vi kan ikke tillade at kulden for overtaget.

Det kræver selvfølgelig at du lytter efter, hvad dit hjerte fortæller dig - og er ærlig overfor dig selv. Helt ærligt: Du er aldrig så dum som du selv tror, eller så irriterende eller kedelig som du forestiller dig - Stop med at stå i vejen for dig selv. Hvis vi skal hjælpe andre, bliver vi nødt til at træde ud af de begrænsninger vi stiller for os selv. Hvis vi skal bringe tryghed og omsorg videre, så bliver den nødt til at trives hos os selv.

Paulus, som er forfatter til en stor del af Bibelens Nye Testamente, vaklede mellem at være termostat- og termometermenneske. I 1. Korintherbrev giver han udtryk for at hans formål altid var at se sig selv som dem han var sammen med. Han ville aldrig betragte sig selv som noget særligt - men han havde samtidig det formål at han gjorde det fordi han gerne ville delagtiggøre mennesker i de velsignelser han havde fået betroet. I andre sammenhænge stillede han sig frem og talte det onde imod - og var tydeligt med til at hæve temperaturen.

Jesus taler i bjergprædikenen om at erkende sin afhængighed af Gud! Sørge over situationen, være ydmyge, tørste efter retfærdighed, vise barmhjertighed og stifte fred - Men hvis man vil stifte fred, i en verden hvor uroen råder, så er der behov for termostatmennesker som ikke bare gengiver rummets temperatur, men rent faktisk tør at påvirke den i positiv retning.

Målt på mit eget lille termometer, så kunne vi godt have brug for flere af den slags!