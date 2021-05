Tomas Lindholm, præst i Strandvejskirken. Arkivfoto.

Præsteklumme: Pinsen er overset - Men du er ikke!

Fredensborg - 16. maj 2021 kl. 06:02 Af Tomas Lindholm, præst i Strandvejskirken, Humlebæk Kontakt redaktionen

Har du nogensinde fået en pinse-gave, købt et pinse-æg eller spist et traditionelt pinse-måltid? Nej, vel! Pinsen er en helligdag der hurtigt bliver overset. Ifølge undersøgelser, så er de vigtigste fridage i kalenderen (når man måler på butikkernes omsætning og opmærksomhed i vores bevidsthed): Jul, Påske og Mors dag. Pinse og Kristi Himmelfart kommer et stykke længere nede på listen. Måske bemærker du den kun fordi der pludselig er lukket i butikkerne eller lidt flere fridage end normalt.

Pinse og Kristi Himmelfart har det med at gemme sig lidt bag konfirmationer og i år stod der ovenikøbet en pandemi i vejen.

I forhold til andre højtider, gør Pinsen ikke meget væsen af sig. Vi har massevis af traditioner i forbindelse med julen og påsken. Men pinsen har ikke noget menukort med sig, der er ikke noget pynt i forretningsvinduerne og på mange måder ender den bare med at blive en forlænget weekend. Velmenende folk forsøgte for nogle år siden at indføre fisk som oplagt spise i pinsen - Den slags burde der ikke være nogen ben i, men projektet gik alligevel i fisk.

Engang var der karneval og pinsesolen som dansede - men med tiden er der mindre og mindre dans.

Men hvad handler Pinsen om? Julen markerer at Gud lod sig føde som menneske, med Påsken fejrer vi at han overvandt døden og opstod af graven. På Kristi Himmelfart træder Jesus ud af sin menneskelige begrænsning og vender tilbage til Gud og i Pinsen sender Gud Helligånden - Så Gud nu er tilstede overalt og til alle tider.

Man var vant til at Gud var særligt tilstede i templet. Hvis jeg ville have noget med Gud at gøre, så kunne jeg opsøge ham, stille mig i kø og efterfølgende tage hjem igen. På den facon var det nemt at tænke Gud med i de situationer hvor jeg havde behov og ellers passe mit eget.

Men med Pinsen blev verden ændret. Nu er Gud tilstede overalt. Ingen kan længere forestille sig noget sted, hvor Gud ikke kan være - det betyder også at han kan være nærværende i smerte, sygdom og besværligheder. Gud er lige her!

Samtidig med at pinsen blev kirkens fødselsdag, så markerede den samtidig at alle hellige steder blev udjævnet. Gud lader sig ikke længere begrænse. Og på grund af Pinsen er intet mere helligt end det menneske der står lige ved siden af dig.

Det er i grunden en stor fejl at pinsen så let bliver overset. Pinse handler om at blive inspireret (på latin betyder det at blive indblæst), at blive tændt, at få gnisten tilbage og tro på fremtiden. I pinseberetningen beskrives Helligånden som en ild, der sætter sig på hver enkelt. Den kristne skabelsesberetning fortæller om en Gud der blæser livsånde i mennesket - men på Pinsedag bliver der blæst ånd i alle mennesker.

Jeg behøver ikke lede efter Hellige steder, Hellige mennesker eller Hellige ritualer - Gud er kommet nær til alle.

Det kan godt være at Pinsen er overset - Men du er ikke!