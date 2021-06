Tomas Lindholm. Arkivfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Præsteklumme: Ferieminder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Præsteklumme: Ferieminder

Fredensborg - 20. juni 2021 kl. 06:00 Af Tomas Lindholm, præst i Strandvejskirken, Humlebæk Kontakt redaktionen

Vi er helt ude af rutiner hvad ferie angår - Sidste år blev alle planer og arrangementer ændret og vi måtte finde på noget nyt. Cykler blev fundet frem og "staycation" fik sin storhedstid, men i år ser det ud til at der bliver mulighed for ferier, lidt i stil med tidligere. Det glæder mig, for når jeg selv spoler tilbage gennem min tilværelse, så er det bestemt ferieminder som stikker mest frem. Lune sommeraftener, jordbær, strandture og duften af hyben, udenlandsferier med andre nationalretter og traditioner og selvfølgelig de mennesker jeg har rejst med.

Jeg glæder mig altid til ferie. Nyder kvalitetstid sammen med mennesker jeg holder af og i særdeleshed, min egen familie - Med de fordele og ulemper det nu fører med sig.

I år bliver ferien for mange et tiltrængt afbræk i en hverdag med restriktioner og begrænsninger. Nu kan man endelig trække vejret lidt mere frit. Og de erfaringer vi har gjort os de sidste måneder, er ikke kun dårlige. Jeg er sikker på at der er flere ting vi kan tage med os.

Jeg er familiefar og en af fordelene er at jeg får lov at styre bilen, når vi tager på ferie. Hos os er bilture ofte forbundet med en række usunde snacks, drikkevarer og musik. Det medfører altid diskussioner om hvilken musik der skal spilles og hvornår. Men det hører alt sammen med til kør-selv-ferie. En anden ting der hører med er børnenes evige slåskampe på bagsædet. Nogen siger at jeg en dag vil savne det, men lige nu ligger det mig fjernt.

Bagsæde-slåskampe er præcis som de dårlige sider i politik. Når det ikke længere handler om at der skal være plads til alle og vi skal have det godt sammen, men jeg i stedet kan finde på alt muligt som jeg kan fremhæve hos mig selv, som adskiller mig fra de andre. Når formålet bliver at opnå så meget plads og opmærksomhed som muligt, og gerne med feje tricks.

For et par år siden, før afspritning og social afstand, havde sønnen lige kløet lidt for meget et eller andet sted (Han var i en alder hvor fingrende var alle steder), i hvert fald udbrød han pludselig "Mine fingre lugter af numse!" Storesøster rykkede automatisk så langt væk fra ham som det var muligt og i et stykke tid var de lugtende fingre det store samtaleemne - Mens vi spejdede efter en rasteplads, med mulighed for at vaske hænder. Åbenbart var der langt mellem rastepladserne lige her og derfor gik det langsomt i glemmebogen. Som familiefar er man bare glad, når der er forholdsvis meget ro på bagsædet, så man kan tilbagelægge nogle afstande uden for mange pauser.

Min hustru nød også roen, og satte traditionen tro, en stor pose matadormix i rotation fra forsædet, med instrukser om hvor mange stykker hvert barn måtte tage. Det gik egentligt fint, og børnene er altid gode til lige at tjekke om deres søskende overholder reglerne. Vi guffede løs på slik og ingen havde skænket fortiden en tanke, før lillebror selv bragte det på banen: "Nu lugter mine fingre ikke længere af numse, nu lugter de af vingummi!"

Det blev en ferie der begyndte med lidt dårlig smag i munden, som man siger - Men heldigvis udviklede det sit til en dejlig sommer, og en historie at fortælle videre.

Må din sommer også blive fuld af historier der er værd at fortælle videre.