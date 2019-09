Indvielsen af posthuset som kulturhus varslede den store interesse, der siden har været for at skabe aktiviteter i Kulturstationen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Posthus kan få to nye år som kulturhus

Fredensborg - 22. september 2019 kl. 15:19

Alt tyder på, at borgerne vil få endnu to år med nøglerne til posthuset nær Humlebæk Centret.

Det er nu to år siden, at byrådet besluttede at stille det gamle posthus i Humlebæk til rådighed for et borgerdrevet kulturhus, og det er halvandet år siden, at posthuset åbnede under navnet »Kulturstationen«.

Siden har bygningen været fyldt med kunst, dansende mennesker, musik, brætspil, møder og foredrag, og nu lægger politikerne op til, at aftalen med borgergruppen Kulturstationen skal forlænges i yderligere to år.

Hvert år vil det koste godt 300.000 kroner i driftsudgifter som varme, el og rengøring, og de penge er givet godt ud for at sikre liv i det gamle posthus, lyder anbefalingen til politikerne.

Selve bygningen er i dårlig stand. Egentlig var den første vurdering, at ejendommen var egnet til nedrivning, fordi det ville koste 15 millioner kroner at sætte den i stand. Imidlertid pressede en gruppe borgere på for at få nøglerne til bygningen for at vise, hvordan borgere er i stand til at drive et kulturhus, og det fik politisk opbakning. Aftalen kan dog opsiges med tre måneders varsel, da et stort byudviklingsprojekt for Humlebæks bymidte er i proces.

Lisbeth Valentin Hansen, der er formand for Kulturstationen, er godt tilfreds med de første 18 måneder med nøglerne til det gamle posthus.

- Vi glæder os, og vi er også lidt stolte det arbejde, som vi har gjort. For vi havde jo ingen forudsætninger for at drive et kulturhus, men vi havde en masse gode ideer, og jeg synes, at vi har fået en god balance mellem faste brugere af Kulturstationen og de mere spontane initiativer, der er planlagt med kortere varsel. Vi har forespørgsler til langt ind i næste år, fortæller Lisbeth Valentin Hansen.

Alene i de kommende uger kan Kulturstationens gæster glæde sig til Udstilling om borgernes rolle i byudvikling med fernisering søndag den 22. september, nordiske sange og viser fredag den 27. september og en oktober med koraften med Sletten Sangkor, et FOF-foredrag om at overleve døden, en aften bag om bohemen Bellmann og motionsløbet Tour de Fredensborg. Generalforsamlingen i Kulturstationen er tirsdag den 5. november.

