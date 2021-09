Populær skovbørnehave i Humlebæk er blevet et år gammel

De var ikke til at skyde igennem, kvinderne bag den private "Skovbørnehaven Livet", Nina Villars Farbmacher og Kira Krøis Ursem, da de, for et år siden, fik mulighed for at realisere deres vision om at skabe en privat skovbørnehave i Humlebæk-området.