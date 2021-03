Det er blevet populært at kaste med frisbee på Fredtoften, og nu får klubben 25.000 kroner til at sikre, at græsset - trods slitage - bliver grønt også efter vinterens brug. Foto: Thomas Olsen

Populær frisbee-golf øger vinterbrug

Karlebo Frisbee-Golf har oplevet, at banerne bliver brugt meget mere under pandemien. Klubben får 25.000 kroner til at øge brugen om vinteren.

Fredensborg - 13. marts 2021 kl. 04:31 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

50.000 mennesker har det seneste år taget til det kuperede område på Fredtoften uden for Kokkedal for at kaste en frisbee efter kurvene. Selvfølgelig er der gengangere, men det er stadig et imponerende antal mennesker, som Karlebo Frisbee-Golf skønner har brugt banen her i Corona-året.

Netop pandemien har været med til at øge danskernes opmærksomhed omkring det naturskønne areal, hvor man kan dyrke frisbee-golf, fortæller klubben i en ansøgning til Fritids- og Idrætsudvalget, som netop har givet 25.000 kroner til nye fysiske initiativer på banen.

De mange mennesker øger nemlig presset på arealerne, og det betyder, at græsset ved mange af kurvene bliver mudret i løbet af vinteren, og naturen har svært ved at rette op på skaderne i løbet af foråret og sommeren. Derfor ønsker klubben, at flere af kurvene bliver omgivet af kunstgræs, og ved hjælp af jordskruer er det muligt at flytte nogle af kurvene. Det giver en bedre udnyttelse af området alt afhængig af årstiden.

Desuden er der en bro, der trænger til at blive renoveret, og alt det er klubben klar til selv at udføre - naturligvis i samarbejde med kommunen og Nordsjællands Park og Vej. Karlebo Frisbee-Golf fik 25.000 kroner i 2017 til de første kunstgræssteder, og de fik 29.000 i 2019 til ni nye disc golf kurve.

Banen findes ved at køre efter parkeringspladserne ud til Fredtoftevej - en sidevej til Fredensborg Kongevej tæt på Helsingørmotorvejen.