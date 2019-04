Sophie Løhde besøgte i marts måned læge Henrik Rømer og Lea Wieghorst Knudsen for at snakke om sundhedsreformen og behovet for større lægeklinikker - og læge Henrik Rømer fortalte allerede der om kommunens langsommelige reaktion på lægernes forslag. Foto: Allan Nørregaard

Politisk handlingslammelse kan ende i lægemangel

Fredensborg - 26. april 2019

Nordsjællandske kommuner skal ud af starthullerne for at undgå lægemangel, mener innovationsminister Sophie Løhde (V).

En læges kamp for at få kommunens hjælp til at lave et sundhedshus i Fredensborg er gået så langsom, at innovationsminister Sophie Løhde bruger sagen som afsæt til et opråb til de nordsjællandske politikere. De skal forstå alvoren af den lægemangel, der allerede har ramt Nordsjælland.

- Det er et politisk ansvar, at alle borgere har en læge, som de kan gå til. I Fredensborg Kommune er det gået for langsomt, fastslår innovationsminister Sophie Løhde, der afviser, at byrådspolitikerne kan henvise til, at læger driver et liberalt erhverv og selv må klare investeringerne.

Så har de nemlig ikke forstået perspektiverne i det nære sundhedsvæsen, som et flertal i Folketinget på tværs af alle partier taler om.

- Vi skal have et sundhedsvæsen tæt på borgerne, hvor de kan komme forbi et sundhedshus for at få taget en blodprøve eller gå til kontrol. Der er jo ingen grund til, at de skal køre langt til et sygehus, hvis vi kan lægge langt flere funktioner lokalt. Derfor skal kommunerne gøre det mere attraktivt for læger, fysioterapeuter, sygeplejersker og bioanalytikere at samle sig i lægehuse og sundhedshuse, og til det har regeringen afsat en Nærhedsfond på 400 millioner kroner, heraf 226 millioner kroner øremærket Nordsjælland, siger Sophie Løhde for at understrege, at regeringen sammen med DF har sat mange penge af i en pulje, som kommunerne kan søge.