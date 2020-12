Fra flere sider i byrådssalen glæder politikerne sig over, at der nu er en nærpolitistation på vej til Nivå. Arkivfoto. Foto: Peter Mailand

Politisk glæde over nærpolitistation i Nivå

Ny nærpolitistation skal forebygge kriminalitet og skabe tryghed

Fredensborg - 16. december 2020 kl. 18:19 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

Nyheden om at der er en nærpolitistation på vej i Nivå vækker glæde hos flere politikere i byrådet.

Reaktionerne kommer efter det politiforlig, der blev indgået tirsdag aften på Christiansborg og som betyder, at der nu er 20 nærpolitistationer på vej i hele landet.

Det er Kristian Hegaard (R), der både sidder på Christiansborg og i byrådet, som har været med til, at forhandle aftalen på plads.

"Jeg er glad for, at det er lykkedes at få en politistation til Nivå. Hensigten er, at der kommer mere synligt politi i området og at det kan forebygge den kriminalitet der er," siger han til Uge-Nyt.

Fem politibetjente Selvom der nu kommer fem mand på den nye station, som skal være bemandet i mindst 15 timer om ugen, så er Nordsjællands Politi i forvejen tilstede i Kokkedal, hvor de holder til på rådhuset. Og det har været en stor succes, fortæller Kristian Hegaard.

"Der er ikke lagt op til at den nye nærpolitistation skal erstatte den anden, men det kan være, at man på sigt vil slå de to enheder sammen," siger han til Uge-Nyt.

Patruljere i lokalområdet Ifølge politiforliget skal betjentene i nærpolitienhederne blandt andet have fokus på at patruljere i lokalområdet, narkobekæmpelse, aflægge besøg hos indbrudsramte borgere og optage anmeldelse samt vejlede om kriminalpræventive tiltag og sikring af egen bolig.

Og det glæder borgmester Thomas Lykke Pedersen (S).

"Det er en rigtig god nyhed for vores borgere. For med den nye politistation i Nivå får vi et langt mere synligt politi på gaden - og det ved jeg, at mange har ønsket sig i adskillige år. For vi ved, at et synligt politi har stor betydning for både at forebygge og bekæmpe kriminalitet," siger han til Uge-Nyt.

Har kæmpet i 13 år Hos tidligere byrådsmedlem Hossein Armandi, der nu stiller op for Socialdemokratiet, er det en gammel drøm, der går i opfyldelse.

"Nu får vi endelig en politistation, efter at have ventet på det i 13 år," siger han til Uge-Nyt.

Tilbage i 2007 tog Hossein Armandi sagen op i byrådet.

"Det ville give stor tryghed, og formentlig også mindre kriminalitet i vores lokalsamfund, hvis vi fik etableret en nærpolitistation, men dengang var der ingen der lyttede," siger han til Uge-Nyt

Forslag stemt ned To år senere, i september 2009 fremsatte Armandi et forslag i byrådet, om at oprette en nærpolitistation. Det blev dog ikke vedtaget.

"Jeg er derfor ekstremt glad for at vi nu, omsider, kan få en nærpolitistation," siger Hossein Armandi og tilføjer:

"Det tog sin tid, men det er fantastisk, at politikere trods alt bliver lidt klogere med tiden. I dag er jeg meget stolt af, at min kamp ikke har været forgæves," siger han.

Skabe tryghed Selvom den præcise placering i Nivå og åbningsdato endnu ikke fastlagt, så ser Venstres Lars Søndergaard frem til at stationen kommer.

"Jeg synes, at det er helt naturligt, at man placerer én der, så hvis det kan skabe større tryghed blandt beboerne," siger han til Uge-Nyt.

Forebygge kriminalitet Også SF's Hanne Berg ser det som 'en god ting'.

"Jeg håber, at det det kan være med til at afhjælpe problemerne i forhold til at skabe mere tryghed og styrke vores forebyggelsesarbejde i området. Det ved jeg også, at der er flere borgere, der har efterspurgt," siger hun til Uge-Nyt.