Investorer og politikere vil have Kokkedal til at vokse med en ny bymidte ved rådhuset og syd for Føtex. Samtidig vil politikerne udvikle nye, attraktive bymidter i Nivå og Humlebæk, men kan de begge dele? Og vil politikerne satse på store kædebutikker eller mindre, ofte familieejede, butikker, der historisk set har ligget bycentrene?

Politisk flertal er nu undsagt af handelslivet i to bymidter

Nej, kommunens bycentre i Humlebæk og Nivå støtter ikke de nyeste planer om en ny bymidte i Kokkedal. De er bekymrede for de 10 udvalgs- varebutikker, hvilket Humlebæk Centerforening slår fast i et høringssvar.

Fredensborg - 27. august 2021 kl. 16:20 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Hvilket handelsliv ønsker byrådspolitikerne i Fredensborg Kommune? At risikere yderligere afmatning af Nivå Centret og et større pres på Humlebæk Centret, der i øjeblikket er inde i en god gænge? Et politisk flertal, der støtter planerne om et nyt butikscenter i Kokkedal, har hele tiden sagt, at det ikke må ødelægge mulighederne for at byudvikle de eksisterende bymidter i kommunen, og at planerne om et butikscenter i Kokkedal i øvrigt havde opbakning fra Nivå Centret og Humlebæk Centret. Det passer bare ikke - det med opbakningen. Først råbte Nivå Centerforenings Henrik Sidney op med en skarp kritik af byrådsmedlemmet Lars Simonsen (R), som i byrådssalen havde sagt, at Nivå Centret og Humlebæk Centret støtter planerne om en ny bymidte med udvalgsvarer.

Og nu er Humlebæk Center på banen med et høringssvar, der også trækker tæppet væk under den opfattelse, at handelslivet i Humlebæk er glade for et nyt butikscenter i Kokkedal. Jo, hvis politikerne fulgte deres oprindelige plan med at skabe et butikscenter med pladskrævende varer som Harald Nyborg, Ikea og Bauhaus.

Gå til udgangspunktet Men sådan er virkeligheden ikke i planerne. Humlebæk Centerforening advarer i et høringssvar om negative konsekvenser af at give lov til tre-fire små udvalgsvarebutikker og de 10 udvalgsvarebutikker på minimum 500 kvadratmeter, og for Humlebæk Centerforening ændrer det ikke afgørende på bekymringen, at fem butikker af de 10 skal være på 750 kvadratmeter i et nyt kompromisforslag, oplyser formand Jan Martin Hansen.

»Dette vil være en væsentlig ændring af konceptet og risikere at flytte almindelige udvalgsvare- og dagligvarehandel væk fra de nuværende handelssteder i Humlebæk Center og øvrige handelscentre og strøg. Lad os i stedet koncentrere udvalgsvare- og dagligvarehandlen i butikscentrene og dermed styrke deres muligheder for videreførelse af forretningen, og samtidig styrke koncentrationen af pladskrævende varehuse på for eksempel arealet ved Cirkelhuset, som oprindeligt konceptudviklet«, skriver Humlebæk Centerforening, der også understreger, at høringssvaret har opbakning fra 24 lejere og stedets ejer TT Partners.

Balancen er god Lars Simonsen (R), formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, fastholder, at flertallet har fundet en god balance med den seneste justering, så fem af de 10 butikker med udvalgsvarer skal være mindst 750 kvadratmeter.

De andre fem må være på 500 kvadratmeter med varer som sko, bøger og tøj, og dertil tre-fire små butikker med for eksempel kiosk og bager.

- Det er klart, at Humlebæk Centerforening kan have den holdning for at være på den sikre side. Vi mener ikke, at der kommer butikker til Kokkedal, som også kan ligge i Nivå eller Humlebæk. Hvis man bor i Humlebæk, bruger man Humlebæk Centret, fordi der er gode dagligvarebutikker, og når man er i centret, går man også til frisør, på cafe og i sportsbutikken. Det vil man blive ved med at gøre, selvom der skulle komme en sportsbutik i det nye center i Kokkedal, siger Lars Simonsen (R).

Han understreger endnu engang, at der ikke kommer nye dagligvarebutikker i Kokkedal Bymidte Syd. Men hvad så med Rema1000 og Føtex, der vil udvide et par hundrede meter nord for det nye butikscenter? Den sag kommer først op efter valget. Hvad mener Lars Simonsen (R)?

- Det er jeg betænkelig ved, men jeg vil afvente og se, hvad der bliver søgt om.

Sagen i stikord Disse artikler handler om det byliv, som borgerne har om fem år.

Et politisk flertal støtter et butikscenter i Kokkedal syd for at holde handel med udvalgsvarer inden for kommunegrænsen.

Det vil koste omsætning i butikkerne i Fredensborg, Humlebæk og Nivå, men hvor meget? Uenigheden er stor.

Hvis politikerne ikke finder balancen, risikerer de øget butiksdød i Fredensborg, Humlebæk og Nivås nye bymidte - og Hørsholm.