For 10 år siden var legepladserne forfaldne og blev udskiftet som her på billedet. Skoler blev lagt sammen, fordi børnetallet faldt. Nu står politikerne foran den modsatte øvelse. Børnetallet stiger, og det kan koste op mod 150 millioner over fem år, fordi kommunen ikke har ledig bygningskapacitet. Foto: Thomas Olsen (arkiv)

Politisk dilemma efter turbulent år: Flere børn på mindre plads?

Det står klart forud for et møde onsdag i Børne- og Skoleudvalget.

Stigende børnetal kan tvinge politikerne til at samle flere børn på færre kvadratmeter, bygge nyt og sætte gældsafdrag under pres. En anden vej er nytænkning.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her