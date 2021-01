SF's Hanne Berg bor selv i Nivå og kender byens pulserende foreningsliv og borgernes frivillige engagement som her i Lergravene, der ligger ganske tæt på Islandshøjparken. Men hun har også blik for de lommer i Nivå, hvor utrygheden er større, og hun foreslog i budgetforhandlingerne, at byrådet lægger en plan for at nytænke den boligsociale indsat, når der i de kommende år er færre penge fra Landsbyggefonden - hvilket betyder en sammenlægning af Nivå Nu og Kokkedal på Vej. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Politiker vil nytænke de boligsociale indsatser

Hvis færre unge skal ende i kriminalitet, og skal trygheden helt i top, så er der brug for at udvikle kommunens indsatser ude i de udsatte boligområder, mener Hanne Berg (SF), næstformand i Børne- og Skoleudvalget.

Fredensborg - 10. januar 2021 kl. 06:13 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Det skal være trygt at færdes i sit nabolag, ligegyldig hvilken del af Fredensborg Kommune, man bor i. Sådan mener Hanne Berg (SF), byrådsmedlem og næstformand i Børne- og Skoleudvalget.

Ifølge hende har hun selv og resten byrådet i en længere periode været bekendt med udfordringer med kriminalitetstruede unge i Nivå - udfordringer som administrationen har fremlagt.

Derfor foreslog hun under sidste års budgetforhandlinger i august 2020, at kommunen undersøgte, hvordan man kunne øge trygheden og de boligsociale indsatser særligt i de udsatte boligområder i Nivå.

- Jeg tænker, at vi længe har haft rigtig mange gode indsatser, men at vi måske skal prøve at nytænke dem en smule, nu hvor vi har kunnet se, at der fortsat er gruppe unge, som risikerer at ende i kriminalitet, forklarer hun.

En lomme Hanne Berg kommer selv jævnligt rundt i hele Nivå, hvor hun selv bor.

Det er altid hyggeligt og hun roser, hvordan foreningslivet blomstrer - også i de mere belastede boligområder. Men selvom hun nyder bysamfundet, ser hun alligevel, at der er nogle problemstillinger, som der trænger til at blive taget hånd om.

- Der nogle lommer i kommunen, hvor utrygheden er større, og hvor der sker mere kriminalitet. Det er ofte steder, hvor vi ser en ret stor social ulighed, og det er der i områder som Nivåhøj og Islandshøj, siger hun og tilføjer, at det er en kommunal opgave at løfte disse områder.

- Det er vores opgave som byrådspolitikere at sørge for at udvikle og nytænke indsatserne, så der er trygt og rart alle steder i kommunen.

Færre ressourcer En af kommunens nuværende boligsociale indsatser er Nivå Nu, der arbejder for at øge trivslen og trygheden i de udsatte boligområder i Nivå. I de seneste år har indsatsen været finansieret delvist af kommunen og delvist af Landsbyggefonden, men i efteråret 2020 blev det besluttet, at kommunerne fremover selv skal finansiere arbejdet i boligområderne.

I Fredensborg Kommune valgte man at sætte det samme beløb af som i de foregående år, og dermed blev ressourcerne til indsatserne reduceret markant, fordi pengene fra Landsbyggefonden er væk. Det kan nu bekymre Hanne Berg lidt. Især efter hun er blevet bekendt med, at Islandshøjparken/Nivåhøj ifølge Rigspolitiets seneste tryghedsundersøgelse er det boligområde i Danmark, hvor færrest tilkendegiver, at de er trygge ved at færdes i deres nabolag.

- Det kan og skal vi gøre bedre. Vi har et godt samarbejde med SSP og politiet, men kan det blive endnu bedre? Kan vi arbejde forebyggende, så færre unge ender i kriminalitet? Det tror jeg godt, at vi kan, og det synes jeg, at vi skal. Det kan altid betale sig at arbejde forebyggede, siger hun og henviser til, at det er langt dyre for samfundet at rette op, når først de unge er endt i kriminalitet.

Hjælp fra fagfolk Hvordan de nuværende sociale indsatser konkret skal fornyes, har Hanne Berg ikke et klart svar på netop nu, men hun opfordrer til, at kommunen hyrer et team af fagfolk til at hjælpe at udvikle indsatserne, så de bliver endnu bedre.

- Jeg kan som politiker ikke svare på, hvad der virker, men jeg tror, at hvis vi har fokus rettet mod det og samarbejder med fagfolk, så kan vi gøre det endnu bedre.

Forslaget om at nytænke indsatserne blev tilbage i sensommeren sendt videre til Social- og Seniorudvalget. Det har endnu ikke været på dagsordenen, men Hanne Berg håber, at der ikke går længe, før udvalget kan tage stilling til forsalget.

Fakta Frederiksborg Amts Avis har i de seneste dage bragt artikler om utrygheden i boligområdet Islandshøjparken/Nivåhøj.

Ifølge Rigspolitiets seneste tryghedsundersøgelse fra foråret 2020 er Islandshøjparken/Nivåhøj det område i Danmark, hvor færrest føler sig trygge i deres nabolag.

Undersøgelsen bygger på svar fra 42.000 respondenter fra hele landet. Svarene er indsamlet fra juli 2019 til september 2019. Undersøgelsen giver dermed et øjebliksbillede af trygheden i de undersøgte områder.

Sammenlignet med året forinden er trygheden faldet i Islandshøjparken/Nivåhøj.

De nyeste tal forventes i løbet af foråret.

