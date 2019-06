Cømert Sonsuz, der bor i Nivå, blev valgt til byrådet i Fredensborg Kommune i 2017. Han har kurdisk afstamning og sidder som folkevalgt for Socialdemokratiet - torsdag blev han tilbageholdt af tyrkisk politi i lufthavnen i Istanbul. Foto: Allan Nørregaard

Politiker tilbageholdt i Tyrkiet

Fredensborg - 15. juni 2019 kl. 04:22 Af Christoffer Schyth Kjær og Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Cømert Sonsuz, der sidder i byrådet i Fredensborg Kommune for Socialdemokratiet, blev tilbageholdt af tyrkisk politi i Istanbul i mange timer på grund af en banalitet. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

En chokeret Cømert Sonsuz nåede torsdag formiddag at lave et kort Facebook-opslag om, at tyrkisk politi tilbageholdt ham i lufthavnen i Istanbul, hvor de anklagede ham for at være provokatør.

De tyrkiske betjente havde forsøgt at tage hans mobiltelefon, og det fik hurtigt venner i Danmark til at alarmere såvel Fredensborg Kommune og Udenrigsministeriets Borgerservice for at hjælpe Cømert Sonsuz, der har kurdisk afstamning. Sent torsdag eftermiddag var Cømert Sonsuz igen løsladt, muligvis fordi det Danske Generalkonsulat i Istanbul hjalp til. Først fredag eftermiddag var Cømert Sonsuz tilbage i Danmark, hvor han konstaterede, at han på ingen måde havde provokeret betjentene. Han har dobbelt statsborgerskab og rejste uden sit tyrkiske id-kort, hvilket han aldrig nogensinde tidligere har haft brug for, men lige netop denne torsdag blev det et problem for 10 betjente, der med truende adfærd tilbageholdt ham i fem-seks timer.

Folketingsmedlemmet Lars Aslan Rasmussen nåede at blive alarmeret af en kvinde fra Nivå, men han fik kort efter nyt om, at problemet var blevet løst.

Han er sikker på, at det er danske borgere, der har benyttet sig af den såkaldte »stikkerlinje« til Erdogans regime til at afgive oplysninger om Cømert Sonsuz og forklarer, at der i de tyrkiske aviser bliver indrykket annoncer om, at man skal anmelde andre mennesker. Han håber på, at en kommende dansk regering vil tage affære i den slags sager.

- Erdogan har mange støtter i Danmark. Vi får det her stikkeri stoppet ved at gøre det meget klart, at det er ulovligt. Og så skal PET have fat i stikkerne, som skal straffes hårdere, siger han.