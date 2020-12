Carsten Bo Nielsen foreslår, at nærpolitistationen indrettes en lejlighed i et boligområde, hvor der altid er mange mennesker. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Politiforlig: Glæd jer over fem årsværk - ikke mursten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiforlig: Glæd jer over fem årsværk - ikke mursten

Sørg for at lægge nærpolitistationen et sted, hvor der er mennesker hele døgnet, opfordrer byrådsmedlemmet Carsten Bo Nielsen (V). Desuden bliver det interessant at se, om der reelt set tilføres politiressourcer til området.

Fredensborg - 21. december 2020 kl. 11:34 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Det er ikke nærpolitistationen, der begejstrer byrådsmedlemmet Carsten Bo Nielsen i det nye politiforlig. Men han er glad for, at der knyttes fem årsværk til fremrykket politiarbejde.

Læs også: Politiet går i digital krig mod narko i gaderne

- I alle de år, hvor jeg har fulgt med i politik, har nærpolitistationer været diskuteret, og det er altid frygten, at det ender med et sted, der har åbent 10-13 alle hverdage - og så kommer der måske engang imellem en borger og anmelder et eller andet. Det er spild af politiets ressourcer, siger Carsten Bo Nielsen, der i lighed med sine andre politiske kolleger glæder sig over, at der i dette politiforlig er tilknyttet fem årsværk til hver nærpolitistation.

- Det afgørende er jo, at vi får et fast antal betjente på gaden til blandt andet det forebyggende arbejde, og så er jeg personlig ligeglad med, om de har en nærpolitistation. Nu kommer den, og min opfordring er, at de skal finde en placering, hvor der altid er mennesker. Det kunne være en lejlighed i det af boligområder - i al fald ikke i centret, hvor der ikke er mennesker, når Netto er lukket, uddyber han.

Hold øje med dette Når planen skal konkretiseres, bliver det spændende, om den nuværende områdebetjent i Fredensborg Kommune skal indgå i bemandingen. Eftersom der i aftaleteksten for politiforliget også fremgår, at en nærpolitistation ligger tæt på Hørsholm og Allerød, kan man også forestille sig, at der er elastik i politiforliget til, at nærpolitistationerne bliver »kaffestuer« for områdebetjentene i Hørsholm, Fredensborg og Allerød Kommuner.

Hvis ressourcerne til de nuværende SUB-enheder også fordeles til nærpolitistationerne, vil der reelt set ikke være tale om meget andet end status qua, nu blot med en bygning, der også skal betales og en åbningstid, der skal bemandes.

Læg dertil at borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) allerede nu har udtrykt et ønske om, at politiets tilknytning til rådhuset i Kokkedal, hvor politiet i dag har lokaler, ikke bliver reduceret.

relaterede artikler