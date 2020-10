Politiet rykkede ud, men våbnet var ufarlig

Søndag morgen klokken 07.44 ringede en 31-årig kvinde og fortalte, at hun havde set noget, der muligvis kunne være et gevær på stistystemet ved Hyldehøj Høj, En patrulje kørte til stedet, hvor det viste sig, at der var tale om noget legetøj, oplyser Nordsjællands Politi.