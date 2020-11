Politiet på arbejde: Et knivdrab med mange knive og vidner

Et skænderi lørdag den 3. oktober om eftermiddagen endte med to dødbringende knivstik i maven. En 55-årig mand døde ved villaen, hvor den 55-årige og hans 30-årige søn angiveligt forsvarede sig med havemøbler.

Derfor er det sparsomt med offentlige oplysninger om, hvad der er sket. Politiet har oplyst, at to familier var samlet i villaen, og der opstod et skænderi indbyrdes mellem de to familier. Det skete i køkkenet og i haven, og efterforskningsleder Jakob Rahbek kan endnu ikke oplyse, hvor de dødbringende stik præcist skete.

Da skænderiet opstod omkring et køkken, er der en del knive, der potentielt kan være mordvåbenet. Det oplyser efterforskningsleder Jakob Rahbek, der i en status giver enkelte nye oplysninger. Sagen er omfattet af navneforbud, og grundlovsforhøret foregik for lukkede døre.

- Vi er stadig i færd med at kortlægge, om det var et skænderi, der udviklede sig til drab eller om det var planlagt, siger han og fortæller, at tre mænd i alderen 19 år, 24 år og 54 år stadig er varetægtsfængslede i sagen, og politiet ønsker, at det forbliver sådan også når varetægtsfængslingen for 2. gang udløber her om 14 dage.