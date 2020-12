Når skoletiden er forbi, ligger parkeringspladserne ofte ødede hen, og derfor er det nemt at handle stoffer i ro og mag her. Som på parkeringspladsen ved Kokkedal Skole, der i øjeblikket også gemmer på fine afskærmninger på grund af det store byggeri af Gymnastikkens Hus. Foto: Steffen Slot

Politiet går i digital krig mod narko i kommunens gader

Det skal være langt sværere at sælge stoffer på gader, stræder og tomme parkeringspladser i Fredensborg Kommune. Sådan har budskabet fra flere af kommunens byrådspolitikere længe lydt, og nu ser det endelig ud til at ønsket imødekommes.

Tirsdag aften indgik et flertal på Christiansborg nemlig et nyt politiforlig, der sætter rammerne for fremtidens ordensmagt: Her stod det klart, at der skal oprettes en ny digital politienhed, som eksempelvis skal sætte ind overfor de kommunikationsmidler, som narkohandlerne bruger til at lokke de unge kunder ind i biksen.