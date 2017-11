Politiet advarer: Pas på jeres håndværkerbiler

På Teglgårdsvej i Humlebæk blev en håndværkerbil tømt for værktøj natten til mandag. Et stykke derfra på Bogårdsvej blev sideruden knust i en anden håndværkerbil, og derefter blev den tømt for værdifuldt værktøj. Det skete natten til tirsdag.

På Båstrupvej gik det ud over to håndværkerbiler, og der blev også stjålet fra en håndværkerbil på Fredensborg Kongevej.

- Fremgangsmåden er den samme. En rude bliver knust, og derefter bliver der stjålet værktøj. Det tager tid for anmelder at finde ud af præcist, hvad der er stjålet, og det er irriterende for dem - for uden værktøj kan de jo ikke arbejde, siger politikommissær Mogens Mogensen og understreger, at politiet efterforsker sagerne.