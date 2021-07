Politiet advarer: Pas på dine personlige oplysninger

En 37-årig kvinde fra Fredensborg blev klokken torsdag klokken 11.20 ringet op af en mand, som udgav sig for at være fra politiet. Han fortalte, at der havde været mange indbrud i nabolaget og spurgte derefter ind til personlige oplysninger.

Nordsjællands Politi gør derfor opmærksom på, at der den seneste tid har været flere tilfælde af forsøg på at lokke personlige oplysninger ud af borgere, hvor gerningspersonerne har udgivet sig for at være ansat i politiet eller i andre offentlige myndigheder. Er man i tvivl om, hvorvidt en person reelt er ansat i den oplyste offentlige myndighed, opfordrer Nordsjællands Politi til, at man beder om personens navn og derefter ringer til det specifikke ansættelsessted.

Her er det vigtigt, at man som borger selv finder hovedtelefonnummeret til den pågældende offentlige myndighed og ikke ringer tilbage til det nummer, som personen ringer fra eller oplyser, lyder opfordringen i Nordsjællands Politis døgnrapport.